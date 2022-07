Armes, drogues et liquide : un important trafic démantelé en Lyon et l'Ardêche

La procureure de Privas, en Ardêche, a annoncé ce lundi la fin de 14 mois d'investigations. En avril 2021, la brigade de Tournon-sur-Rhône a été chargée d'enquêter sur un trafic de stupéfiants "dans le cadre de la prolongation d'un dossier qui a débuté dans le département de la Loire".

Entre le 11 mai et le 16 juin 2022, environ 200 policiers et gendarmes ont procédé à l'interpellation de 16 suspects située à Lyon, dans sa banlieue et en Ardêche. Dans le même temps, les forces de l'ordre ont saisi 360 kg de cannabis, 2,5 kg de cocaïne, 63 000 euros en liquide et 4 armes de poing.

Aussi, le parquet de Privas a décidé de confisquer six véhicules et 1,5 million de biens immobiliers, d'assurance vie et de compte de dépôt. Douze des 16 suspects ont été mis en examen et sept placé en détention provisoire. Ils sont accusés de trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent.