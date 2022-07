Près de Lyon : nouvelle disparition de Guy, patient du CHS de Saint-Cyr-au-mont-d’Or

Car cet homme né en 1963 et patient du CHS de Saint-Cyr-au-mont-d’Or a encore faussé compagnie à l’établissement.

Comme plusieurs fois ces derniers mois, un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie pour retrouver Guy, porté disparu depuis vendredi 18h.

Il mesure 1m70, de corpulence normale, portant une moustache, un tee-shirt orange et un bracelet avec son nom et prénom. Il est confus dans ses propos et pourrait se faire du mal. Guy est susceptible de se trouver sur les communes de Bessenay ou Brindas.

Si vous croisez cet homme, contactez le 17 ou directement la gendarmerie de Limonest au 04 78 35 80 77.