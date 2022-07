La tournée polémique "Foutu pour foutu" de Dieudonné et Jean-Marie Bigard passera par Lyon en 2023

Ce vendredi, Dieudonné et Jean-Marie Bigard ont annoncé leur intention de proposer la tournée d’un spectacle commun baptisé "Foutu pour foutu". Ce "grand baroud d’honneur" que Dieudonné explique avoir voulu faire initialement avec son ami Elie Semoun, ne devrait pas manquer de faire polémique.

"Il est possible que nous ne sortions pas vivant de cette aventure, mais nous irons jusqu’au bout, au risque de nous brûler les ailes", déclare-t-il dans une vidéo.

Parmi les 72 dates prévues, le nouveau duo passera par Lyon le 6 mai 2023. Comme souvent avec Dieudonné qui craint des débordements, le lieu est encore tenu secret et ne sera communiqué aux spectateurs que quelques heures auparavant, par SMS. On se souvient qu’en 2020, l’humoriste déchu s’était produit sur un terrain de l’agriculteur et opposant au Grand Stade de l’OL Philippe Layat à Décines. En jouant dans des terrains ou des salles privés, Dieudonné empêche également les préfets et les maires d'interdire ses représentations.

La tournée débutera dans la région, à Grenoble, le 27 novembre prochain.