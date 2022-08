Près de Lyon : un mineur âgé de 14 ans porté disparu

Un appel à témoins a été lancé ce jeudi par la police nationale du Rhône pour retrouver Ryad Gassoumi. Porté disparu depuis dimanche, le mineur serait susceptible d'avoir rejoint son père en Espagne.

Le jeune garçon porte un tee-shirt rose et un short rose. Il a les cheveux courts noirs et frisés avec des mèches blondes. Il mesure environ 1m50 et a les yeux marron.

Pour contacter les enquêteurs composez le 04 72 90 82 45.