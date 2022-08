Panne électrique dans le métro à Lyon : la ligne B à l'arrêt, la ligne D fortement perturbée

[Info voyageurs] ⚠️Problème d'énergie en cours sur les lignes de métro B et D

🔴Métro B : des bus relais sont à votre disposition et circulent entre Gare d'Oullins et Gare Part-Dieu

Nous vous invitons à prendre le tram T1 entre Gare Part-Dieu et Charpennes

↔️ Reprise estimée 19h