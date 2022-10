Lens-Lyon : 4e défaite pour l’OL qui continue de sombrer (1-0)

Le championnat réussit très bien aux Nordistes, qui restaient sur 16 rencontres sans défaite au coup d’envoi.

De son côté, Lyon connaissait un vrai passage à vide, si ce n’est une crise, avec trois revers d’affilée et un Peter Bosz toujours très contesté.

Sur la pelouse de Bollaert, l’entraîneur néerlandais devait se priver de plusieurs joueurs indisponibles : Malo Gusto, Moussa Dembélé, Castello Lukeba ou encore Romain Faivre. Conséquence, l’OL piétinait en attaque et prenait l’eau en défense. Au milieu, Maxence Caqueret manquait tout ce qu’il entreprenait.

Après une première demi-heure assez calme, le rythme s’intensifiait. Anthony Lopes devait s’employer pour repousser les offensives adverses.

Aucune envie, aucune folie

Au retour des vestiaires, l’OL était de plus en plus coupé en deux. Incapables de conserver le ballon plus de 5 secondes, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette délivraient une parodie de football.

Fort heureusement, Sinaly Diomandé, dont c’était le premier match de la saison, se montrait intraitable en défense.

A la 79e minute, Lyon craquait. Sur un énième coup-de-pied arrêté mal repoussé, Thiago Mendes touchait le ballon de la main dans sa surface. Le penalty était transformé par Florian Sotoca (1-0).

Quatrième défaite donc, qui met Peter Bosz un peu plus sur la sellette.

Vendredi prochain, Lyon recevra Toulouse au Groupama Stadium, en ouverture de la 10e journée de championnat. Le Néerlandais sera-t-il toujours sur le banc ?