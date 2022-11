Mise en cause par Pierre Jamet au procès de Michel Mercier, Caroline Collomb se défend

On apprenait que Pierre Jamet avait signalé au procureur de la République de Lyon la tenue d'un dîner au ministère de l'Intérieur avec des responsables d'institutions culturelles. Et qu'il considérait que le dossier avait peut-être été enterré, sous-entendant qu'on poursuivait plus facilement les Mercier que les Collomb.

Caroline Collomb a fait savoir à la rédaction de LyonMag que le dîner au ministère de l'Intérieur avait été réglé sur ses deniers personnels. La femme de Gérard Collomb a également rappelé n'avoir jamais été assistante parlemantaire de son mari ou rémunérée par la Ville de Lyon ou un parti.

Considérant "(son) honneur et (sa) probité" bafoués par Pierre Jamet, Caroline Collomb envisage désormais des poursuites contre l'ancien bras droit de Michel Mercier.