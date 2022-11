Lyon : inauguration de deux nouvelles galeries à la gare Part-Dieu

Nommées galeries "Villette" et "Pompidou", leur objectif reste de désengorger le hall principal en proposant notamment des accès aux supplémentaires aux quais et différents espaces pour le confort des voyageurs.

Ceux qui trouvaient que le hall principal de la gare Part-Dieu était trop petit vont pouvoir se réjouir. Avec l’inauguration de ces deux nouvelles galeries, l’accès aux différents quais sera facilité et les voyageurs pourront profiter d’espaces de repos et de magasins.

Situées proche de l’entrée donnant sur les trams T3 et T4, les voyageurs pourront trouver dans la galerie Villette des endroits pour se reposer, des services de la SNCF et des commerces. Le rôle de la galerie Pompidou est différent. Elle propose aux voyageurs des escaliers supplémentaires pour accéder aux quais.

Pour l’instant, les voyageurs sont obligés de traverser la totalité de la galerie Villette pour accéder à la galerie Pompidou. Mais un second accès, depuis l’extérieur de la gare, côté Beraudier, sera possible à l’été 2024 et donnera accès directement à cette deuxième galerie. A noter que chaque quai est accessible par un escalier mécanique, un fixe et un ascenseur supplémentaire.

"L’objectif est de désaturer essentiellement le hall principal en créant un hall numéro 2 qui permettra un accès aux trains essentiellement pour les usagers du quotidien qui auront un accès facilité pour prendre leur train" confie Stéphane Lerendu, directeur des grands projets pour Gare et Connexions.

"A terme, ce que l’on prévoit, c’est que 20% de la circulation des voyageurs vers les quais puissent se faire via ce passage Pompidou", ajoute Grégory Doucet, maire de Lyon.

Un projet qui "s’inscrit dans un cadre beaucoup plus grand"

Alors que cette gare accueille aujourd’hui plus de 120 000 personnes par jour, elle n’a été dimensionnée que pour en accueillir 35 000. "Il faut donc desserrer les espaces pour permettre au plus grand nombre de voyageur de prendre leur train et de circuler dans les meilleures conditions possibles", explique Pascal Mailhos, préfet du Rhône.

Avant d’ajouter que ce projet "s’inscrit dans un cadre beaucoup plus large" qui concerne notamment l’ensemble de l’étoile ferroviaire lyonnaise en lien avec le Lyon-Turin. "Cela permettra une irrigation non seulement de la Métropole lyonnaise et de la région mais aussi de l’ensemble du territoire national à partir de Lyon", rajoute le préfet du Rhône.

C’est un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros qui vient d’être inauguré. Près de 49 600 000 € pour être exact. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a participé à hauteur de 21,16 millions d’euros, l’Union Européenne de 3,39 millions, l’Etat de 21,32 millions, SNCF Réseau a dépensé plus de 660 000 euros et SNCF Gares et Connexions 3,08 millions d’euros.

T.B.