Procès Axelle Dorier : 16 ans de prison requis contre le conducteur

Une peine de 16 ans de réclusion criminelle a été requise à l'encontre de Youcef, le conducteur de la voiture, jugé pour avoir renversé puis trainé sur plus de 800 mètres la jeune femme de 22 ans le 19 juillet 2020.

Une réquisition accueillie par les larmes de la famille de l'accusé et que l'avocat général a justifié par son regret "profond" : "Il a toujours travaillé. À mon sens, il regrette profondément les actes qu’il a commis et refuse de les admettre en raison d’un déni et d’un stress massif. Je pense qu’il ne recommencera pas".

Pour non-assistance à personne en danger, son passager Mohamed risque lui cinq ans de prison dont un an ferme. Mais le parquet n'a pas fait de demande d'incarcération à son encontre.

Le verdict de la cour d'Assises du Rhône est attendu dans les heures qui viennent, après les plaidoiries de la défense.

Plus tôt dans la matinée, l'avocat de la famille Dorier, Me Gabriel Versini, avait fustigé le comportement de Youcef et de ses "sept demandes de remise en liberté en deux ans et demi" qui traduisent "l’insupportable culture de la minoration infractionnelle". "Vous avez fait d’Axelle Dorier un pantin. (...) Il lui manquait un bras. Sur une jambe, on voyait sa chair et son os", s'est-il emporté vis-à-vis des accusés.