Davantage de place pour les cyclistes et piétons : les travaux du pont Morand vont débuter à Lyon

Prévus pour se conclure en mai prochain, ces travaux de transformation doivent permettre de rééquilibrer l'espace public sur l'ouvrage reliant le 1er au 6e arrondissement de Lyon au-dessus du Rhône.

Aujourd'hui, il y a trois voies de circulation voitures encadrées par des trottoirs et deux voies cyclables protégées. Demain, la Métropole de Lyon entend donner davantage de place au vélo et aux piétons.

Le trottoir aval verra sa largeur doubler tandis que la piste cyclable passera de 2,8 à 4 mètres.

Cette place sera grignotée sur les voies automobiles qui passeront de trois à deux.

Le chantier prévoit d'ailleurs le maintien temporaire d'une seule voie durant les sept premières semaines. Elle sera réservée aux véhicules faisant le trajet 6e-1er. Les automobilistes souhaitant réaliser le trajet en sens inverse seront invités à se rabattre sur les ponts Lafayette ou Winston Churchill.

Durant les quatre dernières semaines de travaux, les deux sens de circulation seront rétablis, mais avec une voie en moins.

"Redonner de l'espace aux piétons, notamment aux personnes à mobilité réduite, rééquilibrer l'espace urbain pour toutes les mobilités, voilà notre objectif au travers de cet aménagement. Les études que nous avons menées avant de lancer ces travaux montrent que les piétons et les vélos représentent deux-tiers des déplacements et que le rééquilibrage proposé par le projet (passage de 44% à 63% du profil dédié aux modes actifs) est donc justifié et cohérent. L’espace public n’est pas extensible, il doit donc être partagé par toutes et tous, quel que soit son mode de déplacement pour une ville apaisée et sûre", a réagi le vice-président de la Métropole de Lyon chargé des Mobilités actives, Fabien Bagnon.