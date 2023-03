Clara G., âgée de 15 ans, a fugué de chez elle sur la commune de Genay ce dimanche à 14h sans téléphone. Elle n'a plus donné de nouvelle depuis d’après les militaires qui précisent sur les réseaux sociaux que l’adolescente était alors vêtue d’un jean, d’un gilet noir et vert, et de bottines noires.

Toute personne qui peut apporter des éléments à l’enquête ouverte est priée de composer le 17 ou directement la gendarmerie de Neuville-sur-Saône au 04 78 91 30 45.