Près de Lyon : l’hôpital de Villefranche-sur-Saône contraint de n’accueillir que les urgences vitales

Faute de personnel, l’hôpital a dû faire un choix crucial, et ce, pour au minimum deux mois. Ainsi, pour tous les autres services que les urgences vitales, les patients devront désormais se tourner vers les médecins de ville ou les maisons médicales de garde. Ces patients représentent environ 10% des cas journaliers sur une moyenne de 120 patients quotidiens. Avec un manque d’une dizaine de médecins urgentistes, les soignants doivent désormais rejeter les cas les moins graves. A l’accueil, une infirmière s’occupe par conséquent de hiérarchiser les patients selon les critères de gravité et d’indiquer s’il peut y avoir une prise en charge ou non. Ce travail est réalisé avec les médecins eux-mêmes pendant ces deux mois et un bilan aura lieu à la fin pour estimer le nombre de patients que cela a représenté.

Le service de nuit ne tient lui aussi qu’à un fil puisqu’il n’y a plus qu’un seul urgentiste au lieu de deux. Cette situation globale n’est pas entièrement nouvelle pour l’hôpital car ce "tri" était déjà en place pour les mois de juillet et d’août.

Bien que deux recrutements soient annoncés pour le début de l’été ainsi que le retour d’un congé maternité, la situation n’ira pas en s’améliorant. En effet, selon une étude du Syndicat national des médecins remplaçants hospitaliers (SNMRH), 69 hôpitaux sont menacés de fermeture en France en grande partie à cause de la loi Rist. Cette dernière, en place depuis le 3 avril, plafonne la rémunération des intérimaires à 1390 euros brut pour 24 heures de travail.