Meyzieu : la stèle du génocide arménien dégradée

On apprend ce vendredi que le monument à la mémoire du génocide arménien installé sur le rond-point de la rue du 24-avril-1915 à Meyzieu a été pris pour cible, à la veille d’une cérémonie ouverte au public et prévue ce samedi matin.

La préfète du Rhône a "condamné avec la plus grande fermeté" cet "acte lâche". Pour Fabienne Buccio, cela "nous encourage à poursuivre avec détermination le devoir de mémoire !"

Si l’origine de cette dégradation reste évidemment à déterminer, les communes de Décines et Meyzieu, où cohabitent d’importantes communautés arméniennes et turques, ont déjà été le théâtre de tensions voire d’affrontements récents. En octobre 2020, une expédition punitive avait été menée par des Loups Gris dans les rues décinoises, avant que le Mémorial du génocide arménien de la commune soit tagué quelques jours plus tard.