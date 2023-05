Lyon : le métro A à l’arrêt après un incident, des bus relais mis en place

Alors que le métro B a été à l'arrêt programmé durant deux jours, c'est la ligne A du métro à Lyon qui ne fonctionne plus depuis 7h30 environ. En cause : un incident électrique sur la ligne et qui empêche une circulation normale.

Selon nos informations, des dégâts sont à déplorer et le métro ne reprendra pas de sitôt.

Un important dispositif de pompiers et de police a été déployé à la station Foch, ainsi qu'à la station Hôtel de Ville.

Des bus relais sont mis en place entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie.

Le retour à la normale est prévu à 16h, précisent les TCL sur leur site internet. Les stations de Masséna à Perrache ne sont plus desservies dans les deux sens en cette fin de matinée de jeudi.