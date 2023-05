Play-offs : l’ASVEL démarre son quart de finale en battant Le Mans (103-93)

Pour son premier match des quarts de finale des play-offs, l’équipe de TJ Parker a facilement battu Le Mans (103-93).

Difficile de rêver meilleur départ pour les Villeurbannais, portés par un Youssoupha Fall des grands jours (18 points, 6 rebonds, 1 passe décisive). Il était bien épaulé par Jonah Matheuws et Dee Bost, 16 points chacun.

A noter la nervosité des adversaires, avec l’exclusion de l’entraîneur Elric Delord, obligé de finir la rencontre en tribunes après une double technique.

Le Mans recevra pour le match 2, programmé ce mardi. TJ Parker attend de ses joueurs qu'ils soient concentrés : "Le match mardi, ce sera 0-0. Ce sera devant leur public, ils seront revanchards. A nous d’être solides parce que ça ne va pas être facile. (…) On ira en mission pour aller gagner. On ne pensera qu’au match 2 et si on peut finir au Mans, on finira au Mans", a-t-il déclaré en conférence de presse suite à la victoire de ce dimanche.

