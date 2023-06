Découvrez les meilleures terrasses de Lyon !

Le Docks 40

Avec une terrasse en bord de Saône, le Docks 40 est un des lieux conviviaux et de détente à ne pas rater cet été. Que ça soit pour le déjeuner ou bien pour le dîner, l’établissement propose une carte gourmande. Bruits de cigales, pergola ombragée et verdure foisonnante, ce restaurant saura convaincre de par sa qualité de service et sa localisation. En soirée, vibrez aux sons de la musique live : jazz, soul, pop, rock et électro. Chaque week-end, retrouvez les meilleurs DJs aux platines pour des soirées clubbing de folie.

40 Quai Rambaud, 69002 Lyon - 04 78 40 40 40

Le café Gadagne

Nichée au sommet du musée éponyme dans le quartier du Vieux-Lyon, cette terrasse verdoyante est l’une des plus secrètes de la ville. Le café Gadagne est le lieu idéal pour profiter d’un vrai bol d’air frais en plein cœur de Lyon. Une carte raffinée, dans l’assiette, des produits de saison, une cuisine inventive et des pâtisseries maison. Le plat du jour est à 13,50€, et le menu (entrée plat dessert) à 29,50€. Les week-ends, de septembre à juillet, le restaurant propose des brunchs à volonté : 30€/adulte et 15€ pour les enfants jusqu’à 11 ans. Deux services : 11h30/13h15 - 13h45/15h. Réservations vivement conseillées !

1 Pl. du Petit Collège, 69005 Lyon - 04 87 62 40 62

L’Officine

Banquettes en velours vertes, service tiré à quatre épingle, répertoire jazz, l’Officine est l’une de ses pépites à essayer à tout prix ! C’est certainement l’un des meilleurs bars à cocktails de la ville, à l’abri du tumulte de la Presqu’ile. De plus, ce bar possède un rooftop avec une superbe terrasse en plein cœur du Grand Hôtel Dieu. Mention spéciale pour les amateurs de gin, on vous conseille leur cocktail signature : le Montenegroni. Les barmen composent, créent, s’amusent. Un premier cocktail signature, un autre sur-mesure. L’effervescence de ce bar saura vous captivez !

3 Cour Saint Henri Grand Hôtel-Dieu, 69002 Lyon - 04 72 41 84 96

Monplaisir Côté Cour

Livres suspendus, murs colorés et décoration bohème, ce restaurant est l’un des petits bijoux du 8e arrondissement. Avec sa terrasse à l’ombre des arbres, caché au fond d’une cour, ce lieu vous accueille en famille, entre amis ou à deux tout au long de la journée. Dans les assiettes, tout est fait maison : une cuisine française avec une petite touche de folie pour combler vos palais. Au menu, une formule déjeuner à seulement 10, 90 euros si vous réservez avant 11h ! Et pour les enfants, un espace de jeux leur est réservé.

64 Av. des Frères Lumière, 69008 Lyon - 04 78 75 00 00

Le café du Gros Caillou

Prenez de l’altitude, en vous rendant à la Croix-Rousse pour découvrir l’une des plus belles vues de Lyon directement de la terrasse du café du Gros Caillou. Quelle que soit la saison, ce restaurant vous propose une cuisine traditionnelle basée sur des produits frais et des plats faits maison. Pour profiter pleinement de ce panorama lyonnais, nous vous conseillons vivement de réserver.

180 Bd de la Croix-Rousse, 69001 Lyon - 04 78 27 22 37

Le Voxx

Café culte du 1er arrondissement, le Voxx à le don de réunir toutes les générations. Ce bar vintage attire les foules malgré sa petite terrasse, mais l’ambiance est toujours au rendez-vous, avec une vue imprenable sur la basilique de Fourvière. Parfaitement exposée pour l’heure de l’apéro, le temps s’arrête sur cette terrasse et les bières s’enchaînent… Les petits plus : la vue, le baby-foot, les nombreuses recettes de Spritz proposées, et un personnel toujours au top !

1 Rue d'Algérie, 69001 Lyon - 04 78 28 33 87

Les Terrasses de la Villa Florentine

C’est une expérience culinaire la tête dans les étoiles que propose la villa Florentine. Surplombant Lyon de son emplacement sur la Coline de Fourvière, le restaurant gastronomique de la villa Florentine vous invite dans son cocon privilégié. Un verrière panoramique et vue imprenable sur le quartier du Vieux-Lyon, cet établissement est un véritable havre de douceur au cœur de la ville. Une carte sublimant les produits, avec une cuisine qui va à l’essentiel pour révéler le goût de l’authentique de chaque produit : filet de bœuf grillé, omble-chevalier, quenelle de langoustine ou encore ravioles du moment…

25 montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon - 04 72 56 56 02

Le Modulo

Bienvenue à bord du Modulo dans le 6e arrondissement. C’est la péniche parfaite pour ceux qui veulent se faire un bon restaurant au fil de l’eau. Pour le déjeuner ou le dîner, les portes sont toujours ouvertes : tartare, gaspacho, risotto, poulpe… La carte dévoile toujours de délicieuses surprises. Le Modulo c'est un restaurant convivial sur l'eau, dans un des plus beaux cadre de Lyon.

15 Quai du Général Sarrail, 69006 Lyon - 04 78 60 14 37

Le Selcius

Ce havre de paix tropical se dévoile à l’arrivée des beaux jours. Fait de lumières en osier et de verdure, le Selcius s’inscrit dans un cadre parfait pour savourer une bonne cuisine méditerranéenne, ou simplement pour boire un verre en journée comme en soirée. Houmous de petits pois, Tzatziki au lait de brebis, Tempura de légumes et mayonnaise à l’Ouzo, faites voyager vos sens au-delà des frontières hexagonales ! Dépaysement garanti !

43 Quai Rambaud, 69002 Lyon - 04 78 92 87 87

Gigi Bar

C’est la nouvelle guinguette en vogue du quartier de la Croix-Rousse, le petit frère du bar incontournable du 1er arrondissement : La Madone. Le Gigi vous accueille avec de bonnes bières artisanales, des cocktails et des pots-de-vin à prix tout doux. Avec son immense terrasse ensoleillée, l’ambiance est toujours au rendez-vous : dj set, événements, cuisine italienne de qualité et cocktails à gogo, de quoi profiter de l’été à fond !

75 Bd de la Croix-Rousse, 69004 Lyon - 04 82 91 95 86