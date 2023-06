Lyon : il vole dans des voitures, est pris en flagrant délit mais nie les faits

Jeudi dernier, la police a été alertée pour un individu qui venait de commettre deux vols à la roulotte rue Bataille dans le 8e arrondissement de Lyon. Grâce à une description donnée par le requérant, les forces de l’ordre ont rapidement pu identifier le suspect et l’arrêter sur place. Ce dernier avait un sac avec lui et la fouille a permis la découverte de plusieurs objets volés. Trois victimes ont ainsi été identifiées avec les investigations menées et ces biens leur ont été restitués.

A la suite d’une perquisition menée au squat de l’individu de 40 ans, la police est notamment tombée sur des bijoux, des documents d’identité et du multimédia. Les recherches se poursuivent pour trouver les propriétaires de ces objets.

Le mis en cause, défavorablement connu des services de police, a nié les faits lors de son audition mais a tout de même été condamné ce lundi par le parquet de Lyon à cinq mois d’emprisonnement.