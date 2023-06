Lyon : relaxé après avoir donné l'adresse personnelle de la députée Marie-Charlotte Garin

Ancien journaliste, il tient désormais le compte Twitter Monopolyon qui pilonne quotidiennement le travail des élus écologistes avec des montages parfois douteux.

En octobre dernier, il avait même dévoilé l'adresse personnelle de la députée de la 3e circonscription du Rhône Marie-Charlotte Garin. A côté de son message, deux photos avaient aussi été publiées sur le réseau social. L’une avec l’interphone de l’immeuble de la députée sur laquelle on découvrait le nom de Mme Garin. L’autre, avec une vue générale du bâtiment, et sur laquelle il était possible de voir l’adresse exacte de l’élue de la Nupes écrite sur la façade.

"Ce n’était pas intentionnel, je voulais juste montrer la zone dans laquelle elle habitait", s'était-il défendu dans nos colonnes.

S'il risquait jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende, le parquet n'avait requis que 6 mois de prison avec sursis.

Et Monopolyon a finalement été relaxé selon le Progrès car "l'élément matériel d'atteinte à la vie privée étant insuffisamment caractérisé".