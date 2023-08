Lyon : le préfet délégué à la sécurité Yvan Bouchier quitte la préfecture du Rhône

Yvan Bouchier, préfet délégué à la Défense et la sécurité à Lyon quittera son poste le 11 août et rejoindra le Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation dès le 21 août prochain, rapportent nos confrères de Lyon Capitale. Il était arrivé à l’été 2021 à la préfecture du Rhône.

Sa remplaçante est déjà connue, puisqu’il s’agit de Juliette Trignat. Avant de reprendre le poste d’Yvan Bouchier, elle était directrice des ressources humaines au sein du secrétariat général pour l’administration de la préfecture de police de Paris.

Juliette Trignat a déjà travaillé pour différentes préfectures dont celle de Savoie, de la Région Grand-Est et des Bouches-du-Rhône.