Disparition inquiétante d’un homme handicapé dans le Rhône

Handicapé mental, l’homme de 30 ans est jugé vulnérable et doit être retrouvé. Il a quitté son domicile pour se rendre à Lyon ce mercredi et n’a plus donné de nouvelles depuis.

Pour la dernière fois, il a été aperçu dans le secteur de Saint-Priest grâce à la géolocalisation de son téléphone. Lyes mesure 1,83 m et a comme signe distinctif une importante cicatrice sur le crâne. Le jour de sa disparition, il portait un short beige, un t-shirt gris, des claquettes et un sac à dos noir.

Toute personne susceptible d’avoir des informations est invité à appeler la gendarmerie de Neuville-sur-Saône au 04 78 91 30 45 ou à composer le 17.