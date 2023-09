Lyon : un trafiquant de drogues arrêté, des armes et des kilos de drogues découverts 

Ce dimanche, rue de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon, un automobiliste a piqué la curiosité de policiers d’après Le Progrès. Dans des circonstances qui restent à préciser, des agents ont perquisitionné l’appartement du conducteur suspect, et n’ont pas été déçus de ce qu’il renfermait.

Environ 2,5 kilos d’herbe de cannabis, mais aussi 110g de résine de la même drogue et 65g de cocaïne ont été retrouvés dans le logement. Plus inquiétant encore, nos confrères assurent que les enquêteurs ont aussi mis la main sur des armes de poing et des munitions, sans en préciser le nombre. Une voiture déclarée volée en Isère a aussi été trouvée dans un box en sous-sol.

Placé en garde à vue, le mis en cause âgé d’une vingtaine d’années a reconnu son implication dans un trafic de stupéfiants. Un autre homme, passager de la voiture repérée par les policiers, a aussi été interpellé. Le duo devait être présenté au parquet ce jeudi.