Le métro B à l'arrêt sur ses nouvelles stations !

Mais ce mercredi matin, la ligne a été coupée sur ses nouvelles stations à cause d'un incident d'origine électrique. Le métro ne dessert donc plus depuis 9h20 les stations Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, Oullins-Centre et Gare d'Oullins.

Des bus relais ont été mis en place entre Gerland et Saint-Genis-Laval pour suppléer le métro en rade.

La reprise de la circulation est attendue à 12h30.