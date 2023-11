Emplois fictifs au MoDem : 20 mois de prison avec sursis requis contre Michel Mercier

Ce mardi, les réquisitions sont tombées.

Et 20 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende ont été réclamés à l'encontre de Michel Mercier, trésorier du parti centriste à l'époque des faits présumés. Une peine d'un an d'inéligibilité avec sursis a également été requise.

L'ancien président du Département du Rhône et ex-ministre de la Justice est poursuivi aux côtés de dix cadres du MoDem, dont François Bayrou.

Depuis 2017, les juges du pôle financier du tribunal de Paris cherchent à déterminer si les assistants d'eurodéputés du MoDem ont travaillé sur des travaux pour le parti tout en étant payés par le Parlement européen entre 2009 et 2014. Ce qui aurait permis d'alléger la masse salariale du MoDem.

Et la réponse est oui selon le parquet, qui dit disposer de "preuves multiples" et qui voit en Michel Mercier, alors grand argentier du MoDem, un "rouage essentiel" de la combine.

La peine la plus lourde requise concerne toutefois François Bayrou, "décideur" dans cette affaire, avec 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis. Quant au MoDem en tant que parti, il pourrait lui être réclamé 500 000 euros d'amende dont 200 000 euros ferme.

Le procès doit se terminer la semaine prochaine à Paris.

Pour Michel Mercier, l'année 2023 pourrait être historique puisqu'il avait été jugé il y a plusieurs mois pour l'octroi d'emplois parlementaires fictifs à sa femme et sa fille, reconnu coupable et condamné à trois ans de prison avec sursis ainsi qu'à une amende de 50 000 euros. Durant la période de 2005 à 2009, il versait un salaire de 50 000 euros à son épouse, et de 37 000 euros à sa fille entre 2012 et 2014, sans pouvoir justifier de leurs travaux.