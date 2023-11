Lyon : nouvelle panne sur le métro B ce lundi matin 

Depuis un peu plus de 5h ce lundi matin, la ligne B du métro à Lyon connait un nouvel incident technique. Les stations Saint-Genis-Laval Hôpital Sud et Oullins Centre ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.

Les TCL assurent que des bus relais ont été mis en place en urgence et desservent les stations de Gare d'Oullins à Hôpital Lyon Sud. Pour le moment, une reprise de la circulation normale est estimée pour 8h30.