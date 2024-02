Les agriculteurs convaincus par Gabriel Attal : la fin annoncée des blocages autour de Lyon

Mise à jour à 19h : Les blocages de l'A7/M7 à Pierre-Bénite et du péage de Saint-Quentin-Fallavier ne seront levés que ce vendredi matin.

Mise à jour à 16h30 : Aussitôt demandé, aussitôt fait. Suite à l'appel des représentants syndicaux, les agriculteurs rhodaniens et aindinois postés au péage de Villefranche-Limas sont en train de lever le camp. Signe que la fatigue gagnait les manifestants, présents jour et nuit, et se relayant pour tenir.

Article initial : Le Premier ministre a réussi à convaincre les syndicats et fédérations d'agriculteurs en promettant 150 millions d'euros pour les éleveurs, l'interdiction de l'importation de fruits et légumes traités avec le thiaclopride, la mise en pause du plan Ecophyto ou encore l'inscription de l'objectif de la souverainté alimentaire dans la loi et de l'agriculture comme "intérêt fondamental de la nation" dans le code rural.

Par ailleurs, les gardes à vue des 79 manifestants interpellés près de Rungis ont été levées.

La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont donné une conférence de presse durant l'après-midi pour expliquer que le mouvement allait continuer à Bruxelles pour faire comprendre à l'Union européenne qu'il faut "changer de logiciel".

Les blocages partout en France, eux, vont être levés. L'appel a en tout cas été lancé pour qu'il soit relayé localement. Autour de Lyon, l'A6 était coupée au niveau du péage de Villefranche-Limas, l'A7/M7 à Pierre-Bénite, l'A89 à Dardilly et l'A43 au péage de Saint-Quentin-Fallavier.

Il va toutefois falloir patienter pour que les automobilistes réempruntent ces axes. Des équipes doivent inspecter les lieux où se trouvaient les tracteurs et potentiellement nettoyer la route avant les réouvertures qui seront prononcées par la préfecture. Sur l'A7 à Chasse-sur-Rhône par exemple, un terrain de pétanque a été réalisé sur la bande d'arrêt d'urgence pour jouer avec la députée Renaissance Caroline Abadie.

Tous ne seront donc pas rouverts ce jeudi soir ou vendredi matin.

La mobilisation reprendra dès lundi, mais pas sous la forme de blocages. Les fédérations et syndicats appellent leurs membres à travailler désormais avec les préfectures et les ministères pour que les promesses transforment l'essai et deviennent concrètes.