Lyon : l’électricité des écoles et piscines sera fournie par un barrage du Beaujolais

Depuis le 1er janvier 2024, ces établissements sont approvisionnés en électricité par le barrage hydraulique de Dracé dans le Beaujolais, et ce pour 3 ans minimum.

C’est une grande première pour Lyon qui achète au même producteur les électrons et les certificats de garantie d’origine renouvelable. La Ville affirme que c’est "un moyen de soutenir la production locale et l’économie nationale sans surcoût". L’énergie est ainsi 100% renouvelable et française.

La Ville de Lyon poursuit : "Les modes de production de l’électricité renouvelable présentent également l’avantage de ne générer ni gaz à effet de serre, contrairement aux énergies fossiles, ni de déchet dangereux, contrairement au nucléaire".

Les établissements concernés seront fournis par "Energie d’ici" qui est une association de plusieurs producteurs locaux d’énergie, basée à Lyon.

Pour rappel, la démarche "Lyon 2030" souhaite une neutralité climatique complète.

Sylvain Godinot, deuxième adjoint au Maire de Lyon, délégué à la Transition écologique et au patrimoine conclut : "Les électrons de nos bâtiments municipaux et de l’éclairage urbain sont déjà tous d’origine renouvelable et européenne, mais désormais, plus d’un électron sur six est produit localement, sans surcoût".