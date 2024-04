Le projet Pass Rail enterré, la Région Auvergne-Rhône-Alpes pointée du doigt

Ce dispositif, qui devait permettre à 700 000 jeunes de moins de 27 ans de voyager de façon illimitée cet été en France sur les réseaux Intercités et TER, ne pourra pas entrer en vigueur en 2024, faute d’accord avec trois Régions.

"Nous ne pouvons pas être opérationnels en 2024. Il n’y aura pas de pass rail cet été, à moins d’un changement de pied des présidents de région aujourd’hui même", a indiqué ce mercredi le ministre des Transports, Patrice Vergriete, qui a pointé du doigt la responsabilité des Régions Normandie, Hauts de France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le ministre, les trois présidents de ces Régions, dont le Républicain Laurent Wauquiez, ont adopté "une attitude sans explication".

"Certains TER sont pris en charge par plusieurs régions donc on ne peut pas le faire si ces trois présidents sont hostiles", a expliqué Patrice Vergriete. "On ne peut pas faire une France en peau de léopard où ce serait possible en Occitanie et pas dans les Hauts-de-France".

Le projet initial avait été sérieusement remanié. Emmanuel Macron avait promis l’instauration d’un forfait mensuel, autour de 49 euros, pour voyager de manière illimitée sur le territoire en trains Intercités et TER, sur le modèle allemand. Mais les Régions avaient obtenu que ce dispositif ne soit réservé qu’aux moins de 27 ans, uniquement l’été et avaient demandé que l’Etat finance le budget nécessaire à hauteur de 80%.

Dans un communiqué, le groupe Socialiste, écologiste et démocrate à la Région Auvergne-Rhône-Alpes appelle Laurent Wauquiez à cesser de bloquer le projet. "Alors que l’Etat accepte de prendre en charge 80% du coût du dispositif, il n’existe plus d’argument qui justifierait l’hostilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la mise en place du Pass Rail. Bloquer la concrétisation de ce dispositif sur l’ensemble du territoire est irresponsable. Nous appelons Laurent Wauquiez à changer urgemment de position et à cesser de bloquer le projet de Pass Rail dans l’intérêt des auvergnats et des rhônalpins".

Le pass rail pourrait revenir sur la table des négociations pour 2025.