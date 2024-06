Météo à Lyon : on va (enfin) dépasser les 30 degrés cette semaine !

Elle se faisait attendre ; la chaleur sera de retour cette semaine à Lyon et dans le Rhône alors que les deux tiers du pays connaitront encore de la fraîcheur. Le thermomètre va progressivement augmenter dès ce début de semaine avec un temps ensoleillé.

Météo France annonce un maximum de 28°C ce lundi. On devrait également atteindre les 32°C ce mardi et 31°C ce mercredi. De quoi donner un air d’été à la capitale des Gaules avant l’arrivée d’un temps plus instable en milieu de semaine. Ce sont en effet les orages qui vont prendre le relais jeudi et vendredi avec au bout une baisse du mercure. Comptez un maximum de 24 degrés en fin de semaine.

La chaleur n’aura pas dit son dernier mot puisque la dernière semaine de juin promet de belles températures avec de nouveau la barre des 30°C franchie.