Législatives : la gauche pas assez convaincante pour la Confédération paysanne du Rhône

Dans un communiqué, le syndicat paysan appelle l’alliance des partis de gauche à défendre davantage la cause agricole.

Dans un contexte où les manifestations contre l’extrême-droite s’enchaînent, les appels au vote pour le Nouveau Front Populaire viennent aussi bien des médias que des influenceurs, et afficher son soutien au RN est inacceptable, il apparaît difficile pour une organisation aussi grosse que la Confédération Paysanne d’être complaisant envers la droite.

Ainsi, ce vendredi 21 juin, le syndicat paysan a transmis via un communiqué de presse un appel au Nouveau Front Populaire à porter davantage de leurs propositions pour le monde agricole et rural, dans une ambiance de "on veut bien ne pas voter pour le RN mais vous ne nous aidez pas assez".

Rappelant leurs propositions, de la protection du revenu paysan au partage équitable de l’eau en passant par la défense des droits des femmes (paysanne ou pas, visiblement la cause n’est pas inhérente au monde rural), l’appel vise à "rompre avec le libéralisme qui détruit les ressources et la valeur de notre travail et offrir des perspectives autres qu'un repli sur soi, prôné par l'extrême droite".

Le tout, en finissant par une petite menace : "nous serons vigilantss pendant et après la campagne quant à l'application de réelles propositions de rupture avec le système socio-économique actuel".

Pas pour le RN, donc, mais pas non plus pour le Nouveau Front Populaire dans sa configuration actuelle.