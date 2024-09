Près de Lyon : disparition d'un adolescent à Saint-Laurent-de-Chamousset, la gendarmerie lance un appel à témoins 

La gendarmerie du Rhône a lancé un nouvel appel à témoins ce mardi 10 septembre suite à la disparition inquiétante de Yacin Belkacem, âgé de 15 ans. Le jeune garçon a quitté son domicile de Saint-Laurent-de-Chamousset (69) entre 5 h et 7 h du matin et n’a plus donné signe de vie depuis.

La gendarmerie appelle toute personne ayant aperçu Yacin ou disposant d’informations à contacter la brigade de Saint-Laurent-de-Chamousset au 04 74 70 50 17 ou à composer le 17.