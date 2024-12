Une sélection incontournable à consulter.

Le ballet Casse-Noisette

A l’occasion des fêtes de fin d'année, le ballet Casse-Noisette est programmé à l'Amphi 3000. Le célèbre ballet écrit par Piotr Ilitch Tchaïkovski, créé en 1892, n’en finit plus de tourner sous différentes versions, plus ou moins revisitées, et reste l’un des jalons de la danse, un spectacle qu’il faut voir une fois dans sa vie (Lire la suite sur Lyon Poche)