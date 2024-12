Quand la droite du Rhône vole l'argent des plus pauvres

Alors que nous, à Lyon, nous glosons sur le dons, certes un peu interrogeant mais modeste et quelque peu mis en spectacle par l’opposition de droite d’une subvention de 3000 euros à une association proposant à des agents municipaux de parler avec des saules pleureurs (pour défendre cette activité, le groupe écologiste souligne qu’elle est aussi pratiquée aussi dans une mairie MoDem, comme quoi les idées étranges peuvent être partagées par divers bords politiques).

A l’heure aussi où, comme le fait le journaliste Sébastien Broquet de Lyon Poche, nous pouvons nous interroger aussi sur le choix d’une coûteuse installation temporaire place Bellecour alors que la salle de concert du Sonic aurait besoin du sixième de cette somme pour survivre.

Dans le silence médiatique, la droite essaie de retirer de l'argent dû aux plus pauvres du Rhône

Et alors que la Ville de Lyon, laissée bien seule budgétairement pour reloger les familles à la rue du Square du Béguin, a réussi, il faut le saluer, à trouver une solution, qu’il est de plus en plus difficile de s'héberger sur notre territoire, et qu'on produit bien moins de logements sociaux à Lyon ces dernières années, on ne parle pas de ce que fait depuis des mois le département du Rhône dirigé par la droite : voler l’argent des personnes au RSA. Des familles pauvres. Essayer de leur piquer des millions d'euros sur plusieurs années.

Christophe Guilloteau (LR) est le président du Département du Nouveau Rhône ; le conseil départemental qui entoure le Grand Lyon (collectivité qui, elle, verse l'argent qu'elle doit aux bénéficiaires du RSA).

Les délibérations de ce conseil départemental du Rhône y sont votées à l’unanimité le plus souvent car tous les conseillers départementaux sont en gros du même bord. Il n’y a, comme en Chine Populaire ou en Érythrée, pas d’opposition. Même si pour le coup, c'est évidemment une différence de taille, il y a eu une élection non truquée auparavant, pour désigner cette assemblée unanimement à droite.

Il n'est pas rare d'ailleurs (il suffit par exemple d'aller sur le PV de la séance de juin 2022) d'y voir plusieurs mentions religieuses, de références catholiques dans les prises de paroles des élus du Département. Qu'aurait-on dit si ces mêmes élus avaient été musulmans ? Où est la laïcité ?

Récemment le Département du Rhône, comme d’autres Départements de droite de France, a pris une résolution: celle de ne plus verser une partie des sommes dues aux personnes au RSA. Pour l’instant on est sur des centaines de milliers d'euros non versés à la CAF sur le dos des familles pauvres. A terme, comme le dit le procès verbal de la séance du conseil départemental, c’est 1,3 million d'euros par an que Monsieur Guilloteau voudrait retirer aux familles démunies, en violation de la loi.

Mais ne vous inquiétez pas, il a déjà commandé le champagne et le foie gras pour ses vœux, toujours somptuaires. Les économies c’est pour les pauvres, pas pour la classe bourgeoise qu’il représente.

Romain Blachier