Charlotte Lauvernet : "Ça serait bien d'avoir une alternative végétarienne dans les bouchons lyonnais"

Le Veganuary est toujours en cours en ce mois de janvier. Le challenge a été lancé dans une quarantaine de villes. Et à Lyon s'était tenue une chasse aux trésors place Jean Macé le 11 janvier dernier. "Un franc succès", selon Charlotte Lauvernet, qui voulait "montrer que l'offre végétale est déjà accessible".

Avec L214, plusieurs combats sont menés depuis des années. Et notamment dans les abattoirs et élevages français. Charlotte Lauvernet et les autres militants veulent "faire en sorte que les animaux soient abattus avec le moins de souffrances possibles".

L214 a également enquêté sur la FNSEA, qualifiée de "mafia de l'agro-alimentaire". "On lui reproche de réduire les agriculteurs en esclavage", justifie-t-elle.

Si aux yeux de l'association, Grenoble est la ville-modèle en France, Lyon est 4e selon ses critères. Charlotte Lauvernet regrette toutefois le "scandale du zoo de Lyon". Et aimerait que la tradition s'adapte : "Ça serait bien d'avoir une alternative végétarienne dans les bouchons lyonnais".

00:00 Voeux pour 2025

00:24 Veganuary

01:40 Vidéos choc de L214

03:40 Marques ciblées

04:53 FNSEA

06:12 Ecologistes lyonnais

07:46 Anti-spécisme