Lyon : la ZTL actée, les voitures bientôt exclues du centre-ville

À Lyon, un nouveau tri se met en place pour décider qui pourra encore circuler en Presqu’île. La Métropole de Lyon a présenté ce mardi les modalités de la future Zone à Trafic Limité (ZTL), qui restreindra fortement l'accès des véhicules à la Presqu'île à partir de juin 2025.

Après la mise en place de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) qui interdit les véhicules Crit'Air 3 et plus, la Métropole franchit une nouvelle étape avec la création d'une ZTL. Cette zone s'étendra de la place des Terreaux à celle de Bellecour et sera accessible uniquement à une liste restreinte de véhicules.

Les professionnels de santé et les artisans en mission bénéficieront également d’un accès, tout comme les services urbains (collecte des déchets, remorquage, pompes funèbres). Les commerces pourront enregistrer leurs clients pour faciliter le retrait de marchandises, et les hôtels disposeront d’un système de codes d’accès pour leurs visiteurs. Enfin, les véhicules d'autopartage, de déménagement, ainsi que ceux liés à des événements ou des autorisations spécifiques pourront aussi être autorisés sous certaines conditions.

Un système de reconnaissance des plaques d'immatriculations

Pour empêcher la circulation des autres véhicules, cinq points d’accès seront dotés de bornes escamotables, avec un système de reconnaissance des plaques d'immatriculations. "Le périmètre a été défini de manière à garantir l'accès des automobilistes aux 18 parkings de la Presqu'île et des alentours", ont précisé les collectivités. Les bornes seront abaissées entre 6h et 13h pour les livraisons, mais en dehors de ces horaires, seuls les véhicules préalablement enregistrés pourront entrer.

Cette mesure a aussi été prise en lien avec la volonté de totalement piétonniser la rue de la République. Les bus, eux, seront déviés vers les quais du Rhône et de la Saône, avec un passage exclusif sur la rue Grenette. Une reconfiguration qui ne convainc pas tout le monde, notamment la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), qui alertaient déjà en septembre sur l'impact économique d'une telle mesure.

Avec la mise en place progressive de ces restrictions, Lyon continue de se transformer en modèle de ville sans voiture. Mais à l'image de la ZFE, la mesure risque d'alimenter de nouveaux débats entre les partisans d'une ville "apaisée" et les opposants à une politique jugée trop restrictive.