Pic de chaleur : va-t-on battre un record ce mercredi à Lyon ?

Ce mercredi sera une journée particulièrement étouffante à Lyon. Le thermomètre devrait dépasser les 37°C avec peut-être au bout un record dépassé pour un mois de juin. Ce dernier s’établit pour le moment à 38,4°C et il remonte au 30 juin 2019. Reste à savoir si ce chiffre sera battu à l’occasion de ce pic de chaleur… Le Rhône est d'ailleurs toujours en vigilance orange canicule ce mardi tout comme l'Isère.

Si ce n’est pas pour ce mercredi, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Alors que le thermomètre devrait légèrement baisser en fin de semaine, le répit sera de courte durée puisqu’une nouvelle vague de chaleur est attendue à partir de dimanche. Météo France annonce plus de 35°C pour la fin du week-end, 37°C pour la journée de lundi et même plus de 38°C pour celle de mardi.

Il faudra donc prendre son mal en patience avant de connaître à nouveau des journées plus fraîches sur l’agglomération lyonnaise.