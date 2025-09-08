"Bye byerou" : le pot de départ de François Bayrou prévu ce lundi soir à Lyon

En prévision d'un vote de confiance négatif et d'une démission de François Bayrou, un pot de départ a été programmé à 20h place des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon.
Si les autorités craignent des débordements violents le 10 septembre, ce rassemblement de lundi se veut "festif et populaire", puisque les participants sont invités à venir avec "de quoi grignoter" pour célébrer l'éventuel départ du chef du gouvernement.
Pour rappel, François Bayrou a convoqué ce vote de confiance dans l’espoir de faire valider son projet de budget 2026 et ses mesures d’austérité. Son plan de réduction de dépenses publiques, évalué à 44 milliards d’euros, suscite une opposition unanime des partis de gauche (LFI, PCF, PS), ainsi que du Rassemblement national, qui ont d’ores et déjà annoncé leur intention de voter contre lui.
Les députés sont convoqués à 15h à l'Assemblée nationale. François Bayrou doit prendre la parole, probablement durant une heure, puis ce sera au tour des présidents de groupes avant que le vote public ne soit réalisé. Ce qui promet un résultat connu entre 19h et 20h.
Les parlementaires NFP du Rhône ont déjà promis qu'ils voteraient pour le départ du Premier ministre, tandis que ceux du camp présidentiel ont logiquement appelé à soutenir son budget.
Exact. Pour Alain Minc , ce dernier a déclaré l autre jour " je vois le Président ,je lui suggère des idées, il me dit ok ,et chaque fois il fait l inverse " .Tout est résumé.Signaler Répondre
Il n’y a plus grand chose à voir entre le parti de Mélenchon, guru post colonial qui renie l’égalité des sexes et la laïcité, et Perrin Gilbert. Clairement de gauche, elle n’a pour autant jamais fait dans le communautarisme, ni le clientélisme. Depuis plus de 20 ans, cette élue de terrain fait la démonstration pratique que Liberté, Égalité, Fraternité ne sont pas de vains mots. Elle est en butte au machisme rétrograde de la caste politique : Collomb, Doucet, même combat ! Le pouvoir suprême revient à l’homme. Quitte à violer la démocratie pour cela 🤮Signaler Répondre
Je ne saurais trop vous conseillez de lire le discours de Félix EBOUE, guyanais, authentique creole, le 1er juillet 1037 au lycée de pointe a pitre ." Jouer le jeu". Un petit extrait pour la jeunesse " jouer le jeu, c est respecter nos valeurs nationales, les aimer, les servir avec passion, avec intelligence, vivre et mourir pour elles, tout en admettant qu au delà de nos frontières, d authentiques valeurs sont également dignes de notre estime, de notre respect......" Toute la vraie créolité.Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Comme nos illustres ancêtres en 89 , on ne va pas se laisser faire .Signaler Répondre
Les ultra riches à la caisse et un peu vite .
C 'était déjà le cas dans la Grèce de Périclès .
Le sénat désignait les plus riches pour payer et être honoré par la cité , sinon ...
Seul un premier ministre LFI du NFP serait légitime mais les socialistes sont encore dans la trahison.Signaler Répondre
Va voir le Japon est ces 200 pour 100 de dette ou le Trump et son paysSignaler Répondre
Ce qui compte c 'est le taux de la dette : 3 %. il a rarement été aussi bas
L 'autre , après toutes les remises faites au super riches , genre Bettencourt , cette grande entrepreneuse et Arnaud , ce grand patriote qui s 'est déjà barré aux states en 81 comme un vulgaire aristo , qui était la femme et l 'homme le plus riche au monde nous invente " c est la faute aux boomer" . Ce sera bien tout ce qui restera de cet homme .
Vous remarquerez tous ses gens qui nous ont présenté à l'époque ce Président comme étant intellectuellement supérieur, brillant, on ne reprendra pas le terme du "Mozart"Signaler Répondre
Je vous laisse vérifier dans les archives quels sont les médias qui étaient très impliqués pour dresser ce tableau (dont un réseau de média maintenant racheté à un armateur).
Alors qu'avec le recul et les informations qui ont fuités on se rend compte que tout cela était "monté", on ne reprendra pas les fameuses "réunions" qui ont eu lieu au ministère (quand il était ministre de Hollande) et les participants de ses réunions (journalistes, patrons, influenceurs).
Au moins il y a en un qui a tout déballé l'année dernière lors de la dissolution pour dire qu'ils s'étaient tous faits avoir (un certain alain Minc).
Quand on comprend la totalité de la mécanique qui a été monté pour faire élire un homme on se demande encore quel est le sens du terme Démocratie (et l'affaire qui est sortie pour faire monter Glucksman n'est pas mieux quoique un peu amateur)
tu risques d'attendre longtemps avec les dernières de Wauquiez-Aulas , t 'entends le bruit des casseroles . C 'est un bruit à réveiller Tête comme pour le Million .Signaler Répondre
Et très bientôt: le pot de départ (définitif) "Bye-byescrolos" !Signaler Répondre
voilà ou nous a amené notre Président , c'est vraiment un intelligent artificiel .Signaler Répondre
+ 1000Signaler Répondre
vivement le pot de départ de Doucet !Signaler Répondre
Un pot de départ avec des gens qui ont pour un bon nombre une mentalité totalitaire : bof l'asapct festif qui risque de dégénérer en expression de haine et de violence.Signaler Répondre
Arrêtez de pleurer, de VOUS lamenter.Signaler Répondre
VOUS avez voté pour ! Juste pour faire barrage !
VOUS l'avez voulu ! Alors acceptez ce pour quoi VOUS avez voté !
Une galère à rames, et qui rame?rame,rameur(euse),ramé(ée),les dindons de la farce,les farceurs(euses),faut se les farcir....Signaler Répondre
Quelles sont les sanctions ?Signaler Répondre
“Le délit d’entrave est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500€ d'amende. On peut ajouter à cela une peine de trois ans de suspension de permis de conduire. Sur ce type de délit, on peut désormais bénéficier du régime de l’amende forfaitaire. Mais attention ce n’est pas cadeau pour autant. L’amende forfaitaire est de 800€, le montant de l’amende minorée (paiement anticipé) est de 640€, mais si vous ne pouvez pas payer dans les temps, l’amende majorée passe à 1600€”, rappelle Maître Le Dall."
Vous parlez de cet homme qui essaie de jouer " le prolo " ???Signaler Répondre
Ce sont pas les Français qui votent? Alors venez pas vous plaindre!Signaler Répondre
Bientôt le FMI
baisse des retraites de 30%
Baisse du salaire des fonctionnaires
Hausse des impôts
Et là, vous allez pleurer
Oui,ça date de l'époque du socialiste holland !Signaler Répondre
Le prochain président de la République qui fera face à l'extrême droite. Les Républicains voteront ensuite pour lui comme Laurent Wauquiez. Nous aurons enfin une politique anticapitaliste dans ce pays.Signaler Répondre
Localement, vive NPG, la seule à incarner la vraie gauche !
Un Pau de départ !Signaler Répondre
Le début d'une période d'instabilité ?Signaler Répondre
On y est depuis longtemps, surtout depuis 2017 voir avant !
C'est beau de rêver.Signaler Répondre
Macron n'a aucune raison de démissionner.
50 ans de mensongesSignaler Répondre
Je me suis fais avoir comme beaucoup d'autres en 2007. Puis j'ai vite compris en recevant les mailings du Parti Démocrate quand on voyait les batailles internes pour avoir les "places".
Mais bon il descend de la droite ligne d'un VGE qui se voyait "Président de l'Europe" et a donc vendu une partie de la souveraineté française.
Ses gens n'ont aucunes idées, aucunes convictions, ils n'ont jamais été des "Hommes d'Etat" ce ne sont que des "politicards" qui veulent se maintenir coute que coute pour avoir les postes et les rénumérations qui vont avec.
Venez aussi faire undon pour renflouer la dette.Signaler Répondre
Y aura t il des contribuables, des travailleurs.
Tout est prétexte pour foutre le bordel
Oui, vive merlucheSignaler Répondre
La retraite a 60 ans, alors que la plupart des pays sont a 67 ans!
Immigration a volonté, régularisation de tout les sans papiers!
Taxer les riches, comme ça ils vont tous se barrer!
La gauche depuis 81, on a donner 🤔
Oui !!! 👏Signaler Répondre
Pauvre petit Bayrou.Signaler Répondre
L'extrême-gauche est bien contente de s'allier à l'extrême-droite quand il faut mettre le chaos.Signaler Répondre
LFI et RN, bonnet blanc et blanc bonnet.
Autant je suis content que le boomer incompétent qui n'a rien compris aux Francais dégage ....Signaler Répondre
Autant faire la fête sur le malheur de quelqu'un et l'avenir de notre pays me répugne ..
Ca va encore nous couter une fortune en ministres et 1er ministre pour ne rien changer. Il faut sortir de l'UE et des responsables patriotes, le reste c'est du vent.Signaler Répondre
Fêter le début d'une période d'instabilité pour ne pas dire chaos !Signaler Répondre
Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir, même si on n'adhère pas à un programme ... C'est de l'inconscience.
Bayrou, 50 ans de politique au compteur , et de plus en plus maladroit, mais largement battu par le jeune Macron qui en 7 ans , après 1300 milliards de dettes, de shows médiatiques , a ruiné le pays ,économiquement, socialement, securtairement et sur le plan international en exaspérant tous ses partenaires en se mêlant de tout sans avoir les moyens financiers ou militaires.Signaler Répondre
bientôt le tour de Macron retailleu et DarmaninSignaler Répondre
bientot on fera un apéro “bonjour Jordan” en apportant des bullesSignaler Répondre
C'est bien beau de fêter son départ mais derrière ?Signaler Répondre
Tant qu'un autre plus haut n'aura pas démissionné ça ne changera rien...
Encore de l'argent public jeté par les fenêtres, Mélanchon vite !Signaler Répondre