"Bye byerou" : le pot de départ de François Bayrou prévu ce lundi soir à Lyon

En prévision d'un vote de confiance négatif et d'une démission de François Bayrou, un pot de départ a été programmé à 20h place des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon.

Si les autorités craignent des débordements violents le 10 septembre, ce rassemblement de lundi se veut "festif et populaire", puisque les participants sont invités à venir avec "de quoi grignoter" pour célébrer l'éventuel départ du chef du gouvernement.

Pour rappel, François Bayrou a convoqué ce vote de confiance dans l’espoir de faire valider son projet de budget 2026 et ses mesures d’austérité. Son plan de réduction de dépenses publiques, évalué à 44 milliards d’euros, suscite une opposition unanime des partis de gauche (LFI, PCF, PS), ainsi que du Rassemblement national, qui ont d’ores et déjà annoncé leur intention de voter contre lui.

Les députés sont convoqués à 15h à l'Assemblée nationale. François Bayrou doit prendre la parole, probablement durant une heure, puis ce sera au tour des présidents de groupes avant que le vote public ne soit réalisé. Ce qui promet un résultat connu entre 19h et 20h.

Les parlementaires NFP du Rhône ont déjà promis qu'ils voteraient pour le départ du Premier ministre, tandis que ceux du camp présidentiel ont logiquement appelé à soutenir son budget.