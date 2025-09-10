Faits Divers

Un homme blessé par balles pendant la manifestation, sans lien avec le mouvement à Lyon ?

Un homme blessé par balles pendant la manifestation, sans lien avec le mouvement à Lyon ?
Un homme blessé par balles pendant la manifestation, sans lien avec le mouvement à Lyon ? - LyonMag

Ce mercredi, les forces de l'ordre étaient très nombreuses pour contenir les manifestations et blocages du 10 septembre.

Malgré ce déploiement, une fusillade a éclaté en ville en fin d'après-midi. Rue Duguesclin, dans le 3e arrondissement, un jeune homme a été blessé par balles, alors qu'un cortège passait non loin de là.

Selon la préfecture du Rhône, la victime a été prise en charge en urgence absolue. Il n'y aurait pour le moment aucun lien avec la manifestation du 10 septembre.

Le suspect est activement recherché. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce fait divers.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Oubli le 10/09/2025 à 20:57
La Meute a écrit le 10/09/2025 à 19h42

Des racailles qui "manifestent" et d'autres racailles qui se tirent dessus.

La quantité de racailles est impressionnante en France.

Et tu oublies la racaille de la route, celle qui considère que les lois ne sont pas faites pour elle :
https://www.lyonmag.com/article/146580/voitures-radar-privees-le-dispositif-dexter-arrive-tres-bientot-dans-la-metropole-de-lyon

Signaler Répondre
avatar
Tartufferie le 10/09/2025 à 20:19

Duguesclin a de nouveau voulu sauver la France visiblement

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 10/09/2025 à 20:11

Et voilà ! Un blessé par balles, et vous vous êtes là soit pour manifester soit vous rentrez du Boulot ! Donc hors de question déjà de participer à celà, beaucoup sont là pour foutre la merde ou pour s'occuper !
Les policiers sont des salariés comme tout le monde, il est inadmissible ces violences envers eux.

Signaler Répondre
avatar
mits le 10/09/2025 à 20:09

Lyon et sa métropole! En passe de devenir invivable!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/09/2025 à 19:47

Faits divers classique quotidien sur la Métropole Verte...

Signaler Répondre
avatar
La Meute le 10/09/2025 à 19:42

Des racailles qui "manifestent" et d'autres racailles qui se tirent dessus.

La quantité de racailles est impressionnante en France.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.