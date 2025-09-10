Un homme blessé par balles pendant la manifestation, sans lien avec le mouvement à Lyon ?

Malgré ce déploiement, une fusillade a éclaté en ville en fin d'après-midi. Rue Duguesclin, dans le 3e arrondissement, un jeune homme a été blessé par balles, alors qu'un cortège passait non loin de là.
Selon la préfecture du Rhône, la victime a été prise en charge en urgence absolue. Il n'y aurait pour le moment aucun lien avec la manifestation du 10 septembre.
Le suspect est activement recherché. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce fait divers.
Et tu oublies la racaille de la route, celle qui considère que les lois ne sont pas faites pour elle :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/146580/voitures-radar-privees-le-dispositif-dexter-arrive-tres-bientot-dans-la-metropole-de-lyon
Duguesclin a de nouveau voulu sauver la France visiblementSignaler Répondre
Et voilà ! Un blessé par balles, et vous vous êtes là soit pour manifester soit vous rentrez du Boulot ! Donc hors de question déjà de participer à celà, beaucoup sont là pour foutre la merde ou pour s'occuper !Signaler Répondre
Les policiers sont des salariés comme tout le monde, il est inadmissible ces violences envers eux.
Lyon et sa métropole! En passe de devenir invivable!Signaler Répondre
Faits divers classique quotidien sur la Métropole Verte...Signaler Répondre
Des racailles qui "manifestent" et d'autres racailles qui se tirent dessus.Signaler Répondre
La quantité de racailles est impressionnante en France.