Un homme blessé par balles pendant la manifestation, sans lien avec le mouvement à Lyon ?

Malgré ce déploiement, une fusillade a éclaté en ville en fin d'après-midi. Rue Duguesclin, dans le 3e arrondissement, un jeune homme a été blessé par balles, alors qu'un cortège passait non loin de là.

Selon la préfecture du Rhône, la victime a été prise en charge en urgence absolue. Il n'y aurait pour le moment aucun lien avec la manifestation du 10 septembre.

Le suspect est activement recherché. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce fait divers.