Le LOU veut rebondir à domicile face à Perpignan

Après deux défaites consécutives, dont la dernière sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, le LOU Rugby, actuellement 7e du classement, retrouve Gerland ce samedi à 16h35 pour la 6e journée du Top 14. Face à Perpignan, lanterne rouge du championnat, les Lyonnais veulent renouer avec la victoire et profiter de ce retour à domicile pour relancer la dynamique.

Karim Ghezal a affiché sa confiance malgré les défaites : “On se sert de l'énergie qu'on met depuis le début de saison, avec des semaines vraiment de qualité. On a retrouvé l'entraînement mardi avec beaucoup de qualité montrée. Des joueurs très excités à l'idée de retrouver notre stade, nos supporters. On n'a fait que deux matchs à la maison, donc il y a beaucoup d'excitation à rejouer ici, avec beaucoup d’énergie".

Le technicien a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur le travail effectué depuis plusieurs semaines : “On joue à l’endroit où on s’entraîne tous les jours, j’ai senti des joueurs très concernés. Un groupe qui travaille dur, avec des rotations. Aujourd’hui, c’est un gros match contre Perpignan, le troisième à la maison".

Malgré un classement qui pourrait faire croire à une rencontre déséquilibrée, le LOU se méfie d’un adversaire catalan “très costaud”. “Ils ont pris zéro point, mais c’est une équipe solide, avec des joueurs d’expérience comme le capitaine de l’Écosse. Ils ne sont pas à leur place aujourd’hui, mais on sait la qualité des joueurs qu’on aura en face. On s’est surtout focalisés sur nous, sur le plaisir de retrouver notre stade et sur le jeu qu’on doit mettre en place”, a complété l'entraîneur.

Du côté des joueurs, la concentration est primordiale pour se relancer : “On a pleinement préparé Perpignan. On a construit sur ce qui était intéressant contre Bordeaux et sur ce qui nous a mis en difficulté. On est prêts. Comme Karim l’a dit, les entraînements étaient de qualité, tout le monde est impliqué, même ceux qui ne joueront pas ce week-end”, a expliqué Ethan Dumortier.

Félix Lambey, de son côté, veut retenir le positif malgré la frustration des dernières semaines : “Il faut être lucide et regarder ce qui n’a pas fonctionné à Bordeaux. Mais il faut aussi s’appuyer sur ce qu’on fait de bien. On s’entraîne extrêmement bien depuis le début de la saison. On a un groupe concentré, connecté, avec des mecs impliqués à 100 %. Je crois qu’il faut vraiment s’appuyer là-dessus".

C’est l'opportunité de se relancer pour le LOU rugby, qui n'espère ne pas avoir à revivre une saison difficile et sans objectifs ambitieux.