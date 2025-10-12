Judiciaire

Près de Lyon : un homme condamné pour avoir terrorisé une famille devant l’école maternelle

Photo d'illustration - LyonMag

La sortie d’école avait viré au cauchemar pour une mère venue récupérer son enfant.

Un homme de 39 ans, a été condamné cette semaine par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour avoir volé et agressé une mère à la sortie de l’école maternelle.

La scène s’est déroulée le 29 janvier 2024 devant l’école maternelle de Lamure-sur-Azergues, à l’heure de la sortie des classes. Une mère, en train d’échanger avec l’enseignante après avoir récupéré son enfant, découvre un homme installé à l’arrière de sa voiture, en train de fouiller dans son sac à main. Elle crie, appelle à l’aide, tandis que l’individu tente de s’échapper.

Les portes étant verrouillées par la sécurité enfant, ce ressortissant algérien, sans domicile et sans papiers, percute la victime avec la porte avant pour tenter de forcer sa fuite, précise le progrès. Dans la panique, il lui lance son sac à main au visage. Des parents d’élèves interviennent alors et parviennent à immobiliser le suspect au sol jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Lors de son interpellation, il se montre récalcitrant : les policiers ont du mal à le menotter et découvrent le téléphone sur lui. Durant son transfert à l’hôpital, il profère des insultes, vomit dans le véhicule et se révèle positif à l’alcool (1,26 g/l) ainsi qu’au cannabis.

Détenu à la maison d'arrêt de Corbas en attente d’un autre procès à Lyon pour des faits criminels, il comparaissait par visioconférence. En larmes, confus, il présente de nombreuses excuses, affirmant que l’alcool a guidé ses actes. La victime, présente à l’audience, confirme les faits et évoque l’impact sur son fils, encore marqué par la scène.

Le tribunal correctionnel le condamne à dix mois de prison ferme, sans aménagement possible en raison de son incarcération actuelle. Une interdiction du territoire français de dix ans est prononcée. La victime obtient 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

avatar
Bob Eponge le 12/10/2025 à 14:19
Cilfz a écrit le 12/10/2025 à 13h40

Toujours le même profil,parce que les médias le veulent bien!! Je ne suis même pas sur,que tu es l’intelligence de comprendre mon commentaire !

1500€ avec quel argent ? sans compter l'hôtel gratuit
va t-on enfin un jour faire preuve de courage et d'honnêteté pour renvoyer sans jugement tous les clandestins quel qu'ils soient d'où ils viennent ?

ces gens gangrènent la société ...faut pas s'étonner qu'il y ait autant de tensions...

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 12/10/2025 à 14:16
Cilfz a écrit le 12/10/2025 à 13h40

Toujours le même profil,parce que les médias le veulent bien!! Je ne suis même pas sur,que tu es l’intelligence de comprendre mon commentaire !

non car il y a rien d'intelligent là-dedans

Signaler Répondre
avatar
Je confesse le 12/10/2025 à 14:15
Cilfz a écrit le 12/10/2025 à 13h40

Toujours le même profil,parce que les médias le veulent bien!! Je ne suis même pas sur,que tu es l’intelligence de comprendre mon commentaire !

Je suis un peu con-con, donc tu vas m’expliquer ce que tu veux exactement dire.
Les médias choisissent ou fabriquent ces mecs-là ?

Signaler Répondre
avatar
Deux neurones dont un de trop le 12/10/2025 à 14:14
Nakba DZ a écrit le 12/10/2025 à 12h20

"ressortissant algérien, sans domicile et sans papiers" Merci Shengen et DZ !

L'Algérie dans l'espace Schengen ? Les droitardés sont en plus en plus nuls en géo.

Signaler Répondre
avatar
Mamita le 12/10/2025 à 13:51

Toujours des hommes ! Ils sont tous des porcs et des pervers narcissique.

Signaler Répondre
avatar
Cilfz le 12/10/2025 à 13:40
Chocolat 16 a écrit le 12/10/2025 à 13h29

Toujours le même profil, mais une fois la peine exécuté il va être où dans l avion ou se balader sur nos trottoirs même si j ai déjà la réponse

Toujours le même profil,parce que les médias le veulent bien!! Je ne suis même pas sur,que tu es l’intelligence de comprendre mon commentaire !

Signaler Répondre
avatar
Chocolat 16 le 12/10/2025 à 13:29

Toujours le même profil, mais une fois la peine exécuté il va être où dans l avion ou se balader sur nos trottoirs même si j ai déjà la réponse

Signaler Répondre
avatar
Nakba DZ le 12/10/2025 à 12:20

"ressortissant algérien, sans domicile et sans papiers" Merci Shengen et DZ !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/10/2025 à 12:18

Si les algériens en situation irrégulière se mettent à boire du beaujolpif c'est la fin des haricots ;-)
D'accord c'est dans le beaujolpif "vert" mais ça reste le beaujolpif...

Signaler Répondre

