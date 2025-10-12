Près de Lyon : un homme condamné pour avoir terrorisé une famille devant l’école maternelle

Un homme de 39 ans, a été condamné cette semaine par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour avoir volé et agressé une mère à la sortie de l’école maternelle.

La scène s’est déroulée le 29 janvier 2024 devant l’école maternelle de Lamure-sur-Azergues, à l’heure de la sortie des classes. Une mère, en train d’échanger avec l’enseignante après avoir récupéré son enfant, découvre un homme installé à l’arrière de sa voiture, en train de fouiller dans son sac à main. Elle crie, appelle à l’aide, tandis que l’individu tente de s’échapper.

Les portes étant verrouillées par la sécurité enfant, ce ressortissant algérien, sans domicile et sans papiers, percute la victime avec la porte avant pour tenter de forcer sa fuite, précise le progrès. Dans la panique, il lui lance son sac à main au visage. Des parents d’élèves interviennent alors et parviennent à immobiliser le suspect au sol jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Lors de son interpellation, il se montre récalcitrant : les policiers ont du mal à le menotter et découvrent le téléphone sur lui. Durant son transfert à l’hôpital, il profère des insultes, vomit dans le véhicule et se révèle positif à l’alcool (1,26 g/l) ainsi qu’au cannabis.

Détenu à la maison d'arrêt de Corbas en attente d’un autre procès à Lyon pour des faits criminels, il comparaissait par visioconférence. En larmes, confus, il présente de nombreuses excuses, affirmant que l’alcool a guidé ses actes. La victime, présente à l’audience, confirme les faits et évoque l’impact sur son fils, encore marqué par la scène.

Le tribunal correctionnel le condamne à dix mois de prison ferme, sans aménagement possible en raison de son incarcération actuelle. Une interdiction du territoire français de dix ans est prononcée. La victime obtient 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.