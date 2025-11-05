Fanny Dubot : "Grégory Doucet se montrera tel qu'il est durant cette campagne, il sera séduisant"

Ce mardi, Grégory Doucet a lancé sa campagne pour les élections municipales 2026, entouré d'une grande partie de la gauche.

"Grégory Doucet n'est pas seul", se félicite sa directrice de campagne. Fanny Dubot voulait "une photo de famille pour montrer la diversité qu'on peut avoir dans les profils et les partis de gauche. Cette photo était attendue, il y avait une aspiration populaire à cette union. (...) J'étais sur les marchés dimanche, les gens nous disaient 'On a besoin de vous'".

"On voit que les aspirations des Lyonnais changent. On a beaucoup de questions autour du pouvoir d'achat, du logement, de l'accès aux soins. Un second mandat serait concentré sur les aspirations du moment", poursuit la maire du 7e arrondissement.

Malgré des sondages très favorables pour Jean-Michel Aulas, Fanny Dubot est persuadée que "les Lyonnais voient d'un mauvais œil cette droite affairiste en train de regagner du terrain. Ça nous rappelle les années 80".

Remise en question, l'image et l'impopularité de Grégory Doucet vont-elles poser problème ? "Il se montrera tel qu'il est durant cette campagne, il sera séduisant", promet-elle.

00:00 Entrée en campagne

00:44 Union de la gauche

01:33 LFI manque à l'appel

02:57 Deuxième mandat différent ?

04:21 Sondages

08:25 Image de Grégory Doucet

08:35 La Grande Ecoute