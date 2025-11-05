Les Coulisses du Grand Lyon

Fanny Dubot : "Grégory Doucet se montrera tel qu'il est durant cette campagne, il sera séduisant"

Fanny Dubot, directrice de campagne de Fanny Dubot, est l'invitée ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Fanny Dubot : "Grégory Doucet se montrera tel qu'il est durant cette campagne, il sera séduisant"
Fanny Dubot : "Grégory Doucet se montrera tel qu'il est durant cette campagne, il sera séduisant" - LyonMag

Ce mardi, Grégory Doucet a lancé sa campagne pour les élections municipales 2026, entouré d'une grande partie de la gauche.

"Grégory Doucet n'est pas seul", se félicite sa directrice de campagne. Fanny Dubot voulait "une photo de famille pour montrer la diversité qu'on peut avoir dans les profils et les partis de gauche. Cette photo était attendue, il y avait une aspiration populaire à cette union. (...) J'étais sur les marchés dimanche, les gens nous disaient 'On a besoin de vous'".

"On voit que les aspirations des Lyonnais changent. On a beaucoup de questions autour du pouvoir d'achat, du logement, de l'accès aux soins. Un second mandat serait concentré sur les aspirations du moment", poursuit la maire du 7e arrondissement.

Malgré des sondages très favorables pour Jean-Michel Aulas, Fanny Dubot est persuadée que "les Lyonnais voient d'un mauvais œil cette droite affairiste en train de regagner du terrain. Ça nous rappelle les années 80".

Remise en question, l'image et l'impopularité de Grégory Doucet vont-elles poser problème ? "Il se montrera tel qu'il est durant cette campagne, il sera séduisant", promet-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Entrée en campagne
00:44 Union de la gauche
01:33 LFI manque à l'appel
02:57 Deuxième mandat différent ?
04:21 Sondages
08:25 Image de Grégory Doucet
08:35 La Grande Ecoute

X

Tags :

Fanny Dubot

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

les coulisses du Grand Lyon

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
LFI pue ! le 05/11/2025 à 12:25

"Union de la gauche" comme son Titanic NFP !

Signaler Répondre
avatar
roco le 05/11/2025 à 12:20

G Doucet séduisant : l histoire d un tombeur qui va tomber !

Signaler Répondre
avatar
Bal nocturne ! le 05/11/2025 à 12:17

Miroir, miroir !

Signaler Répondre
avatar
Doudou et séduidant : je crains le pire ! le 05/11/2025 à 12:17

Il veut continuer à verdir Lyon pour en faire un désert économique et proclamer un califat ?

Signaler Répondre
avatar
Repoussoir ! le 05/11/2025 à 12:15

Le khmers ont besoin de miroirs pour se voir réellement !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.