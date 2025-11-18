Judiciaire

Jean-Michel Aulas vs. Rue89Lyon : le candidat traîne un média devant la justice en pleine campagne des municipales - LyonMag

Ce mardi, Rue89Lyon va se retrouver au tribunal correctionnel de Lyon.

Visé par une plainte en diffamation pour une enquête publiée sur Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, le média indépendant bouscule malgré lui la campagne des municipales lyonnaises.

Pour rappel, ce procès fait suite à la publication, en octobre 2023, d’une enquête intitulée "Les Aulas s’envolent en jet privé vers les paradis fiscaux", dans laquelle Rue89Lyon révélait l’implication présumée de l’ancien président de l’Olympique lyonnais et de son fils dans la société Embassair, un terminal de luxe pour jets privés à Miami, relié à un montage financier impliquant le Delaware, les Îles Vierges britanniques et le Luxembourg.

Les journalistes du média s’interrogent sur les intentions de la plainte : "La question qu’on se pose, c’est : quel est le but de la démarche, si ce n’est fatiguer un média indépendant qui n’a clairement pas les mêmes finances que la famille Aulas ?"

A quelques jours de l'audience, Rue89Lyon a publié les documents issus des OpenLux sur lesquels repose son enquête.

Quant à Jean-Michel Aulas, entretemps devenu candidat et même favori du scrutin municipal à Lyon, il a fait réagir son entourage : "Ce mélange des genres, qui associe sans fondement des sujets économiques anciens à une échéance électorale à venir, n’honore ni la rigueur ni l’impartialité que le journalisme devrait préserver”. Pourtant, en octobre 2023 lorsque paraissait l'enquête, rares étaient ceux à imaginer JMA briguer l'Hôtel de Ville.

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a apporté son soutien à la rédaction de Rue89Lyon, évoquant une "énième procédure-bâillon qui vise à museler les journalistes et nuit au pluralisme de l'information".

A noter que Jean-Michel Aulas n'a pas le monopole de la procédure judiciaire contre un média lyonnais durant cette campagne, puisque Lyon People est également poursuivi par Grégory Doucet et Bruno Bernard pour un article intitulé "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience".

LOL !!!!!!!! le 18/11/2025 à 09:19
EELV 69 a écrit le 18/11/2025 à 06h32

Rue89Lyon est un media de gauche, donc honnête et humaniste. Il ne peut pas être mis sur le même plan que LyonPeople, un media de droite donc à la solde du capital et des intérêts économiques.

Réaction trop évidemment stupide pour ne pas croire qu'il ne s'agit pas de second degré!
(Vous auriez quad même pu mettre "LOL!")

Jean-Luc le 18/11/2025 à 09:16
Merci a écrit le 18/11/2025 à 08h15

Et vous pouvez faire comme moi soutenir un média indépendant

https://www.rue89lyon.fr/soutenir/

Merci « Merci » j’ai donné

Et oui les casseroles sont bien là, n'en déplaise à certains le 18/11/2025 à 09:12

Et si JMA réagit, lui si à l'aise pour casser du vert, c'est qu'il en a des belles des casseroles.
Vivement le grand déballage concernant le Groupama Stadium, la Foncière du Montoux et ses financements suisses.

Pfuiiii le 18/11/2025 à 09:09

Et la boite de désamiantage héritée de "Pôpa" de B.B, on en parle quand ? C'est pourtant un juteux business et il y aurait peut-être à découvrir ...

Signaler Répondre
Hehe le 18/11/2025 à 09:08
LFI 69 a écrit le 18/11/2025 à 08h32

La justice instrumentalisée contre les articles de presse qui dérange, un classique.

Et la justice instrumentalisée par vos petits chouchous quand un livre qui dérange parait, vous en parlez ?

Kojey le 18/11/2025 à 09:06

Une autre polémique enfle déjà, il semble qu’Aulas n’ait plus vraiment toute sa tête.
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/a-qui-aulas-reproche-t-il-d-avoir-cautionne-les-attentats-du-13-novembre

bibop le 18/11/2025 à 08:51
Merci a écrit le 18/11/2025 à 08h15

Et vous pouvez faire comme moi soutenir un média indépendant

https://www.rue89lyon.fr/soutenir/

média indépendant d opinion de gauche

Jacques1 le 18/11/2025 à 08:47
Merci a écrit le 18/11/2025 à 08h15

Et vous pouvez faire comme moi soutenir un média indépendant

https://www.rue89lyon.fr/soutenir/

Il faudrait arrêter de fumer. Tu connais le sens d'indépendant ?

Pravda69 le 18/11/2025 à 08:43
Merci a écrit le 18/11/2025 à 08h15

Et vous pouvez faire comme moi soutenir un média indépendant

https://www.rue89lyon.fr/soutenir/

Un média fortement soumis à une idéologie et qui informe et oriente ses articles qu'en fonction de cela, l'indépendance et l'objectivité en prend un bon coup.

surement pas le 18/11/2025 à 08:34
Merci a écrit le 18/11/2025 à 08h15

Et vous pouvez faire comme moi soutenir un média indépendant

https://www.rue89lyon.fr/soutenir/

pas indépendant puisque de gauche !

LFI 69 le 18/11/2025 à 08:32

La justice instrumentalisée contre les articles de presse qui dérange, un classique.

sosso le 18/11/2025 à 08:28

et oui JMA a du pognon et comme tous ceux qui en ont il essaye ou essaiera de la planquer On n y peut rien l évasion fiscale ou autre magouille c est le hobby des milliardaires
on demande seulement à JMA de nous débarrasser de la clique ecolo et la c est bien parti !

VraiLyonnaise le 18/11/2025 à 08:20
Merci a écrit le 18/11/2025 à 08h15

Et vous pouvez faire comme moi soutenir un média indépendant

https://www.rue89lyon.fr/soutenir/

C'est fait

Merci le 18/11/2025 à 08:15

Et vous pouvez faire comme moi soutenir un média indépendant

https://www.rue89lyon.fr/soutenir/

Mediaprout le 18/11/2025 à 07:57

Tiens donc comme par hasard ça sort ĺà maintenant juste avant les élections ??? Bizarre ça, ça ne serait pas là presse militante de gauche qui s'active ? Je vous mets ma main à couper que mediapart va sortir un papier sur Aulas ( mediapart le journal qui fabrique des fausses preuves contre Sarkozy)....
Et c'est les mêmes qui donnent des leçons de démocratie....
Ils me donnent la nausée à voir leurs mains sales.

Bon le 18/11/2025 à 07:40

Avec toi Jean Michel 💪ne pas se laisser faire par les trolls et les médias d’extrême gauche.
Ça ne changera pas nos votes , Doucet et Bernard DEHORS !

mirou69 le 18/11/2025 à 07:34

Rappelez-moi, c’est qui le candidat qui a été mis en garde à vue en 2024?

Averti le 18/11/2025 à 07:23

Soit Aulas est honnête, fiable et compétent, soit il est à l'inverse. Il faut le savoir mais ceux qui préfèrent fermer les yeux d'emblée et voter pour la peste par simple rejet du choléra, ceux-là s'engagent à subir toutes les conséquences de la maladie mortelle de la corruption.

LFI 69 le 18/11/2025 à 07:08

Le plus important est que Jean-Michel reste concentré sur les municipales @ Forza Aulas !!

Philipppe le 18/11/2025 à 07:07
EELV 69 a écrit le 18/11/2025 à 06h32

Rue89Lyon est un media de gauche, donc honnête et humaniste. Il ne peut pas être mis sur le même plan que LyonPeople, un media de droite donc à la solde du capital et des intérêts économiques.

Exactement. Pour une fois, le troll d'extrême droite que vous êtes, vous avez raison.

Juran le 18/11/2025 à 06:35

On essaye de déstabiliser Aulas qui doit gagner si tout le monde va voter ..

EELV 69 le 18/11/2025 à 06:32

Rue89Lyon est un media de gauche, donc honnête et humaniste. Il ne peut pas être mis sur le même plan que LyonPeople, un media de droite donc à la solde du capital et des intérêts économiques.

Cartésien le 18/11/2025 à 06:32

La politique est elle plus "transparente" que dans les années 80 ? Certainement pas et cela s'est encore plus amplifiée depuis l'élection de 2017 de E.Macron ou on a validé les "conflits d'intérêts" et les maintiens en poste même en pleine affaire.
Le fameux "renouveau " de 2017 pour moi a juste tourné à de l'affairisme, j'espère que des commissions d'enquêtes se monteront sur les "deals" qu'il y a eu depuis son passage comme ministre sous Hollande.

Qu'aucune réelle action ne soit menée contre ses fameux paradis fiscaux c'est aussi totalement normal car ils profitent énormément à beaucoup d'intérêts (pas seulement politique) mais voilà ils servent aussi aux narcotrafiquants aussi mais cela ses "élites" s'en moquent un peu.

D'un côté un candidat qui ferait de l'évasion fiscale, l'autre qui engage des chargés de communication ... on découvre que le système est pourri ? rien de nouveau je pense que tout le monde s'en doute bien.

