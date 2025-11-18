Jean-Michel Aulas vs. Rue89Lyon : le candidat traîne un média devant la justice en pleine campagne des municipales

Visé par une plainte en diffamation pour une enquête publiée sur Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, le média indépendant bouscule malgré lui la campagne des municipales lyonnaises.

Pour rappel, ce procès fait suite à la publication, en octobre 2023, d’une enquête intitulée "Les Aulas s’envolent en jet privé vers les paradis fiscaux", dans laquelle Rue89Lyon révélait l’implication présumée de l’ancien président de l’Olympique lyonnais et de son fils dans la société Embassair, un terminal de luxe pour jets privés à Miami, relié à un montage financier impliquant le Delaware, les Îles Vierges britanniques et le Luxembourg.

Les journalistes du média s’interrogent sur les intentions de la plainte : "La question qu’on se pose, c’est : quel est le but de la démarche, si ce n’est fatiguer un média indépendant qui n’a clairement pas les mêmes finances que la famille Aulas ?"

A quelques jours de l'audience, Rue89Lyon a publié les documents issus des OpenLux sur lesquels repose son enquête.

Quant à Jean-Michel Aulas, entretemps devenu candidat et même favori du scrutin municipal à Lyon, il a fait réagir son entourage : "Ce mélange des genres, qui associe sans fondement des sujets économiques anciens à une échéance électorale à venir, n’honore ni la rigueur ni l’impartialité que le journalisme devrait préserver”. Pourtant, en octobre 2023 lorsque paraissait l'enquête, rares étaient ceux à imaginer JMA briguer l'Hôtel de Ville.

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a apporté son soutien à la rédaction de Rue89Lyon, évoquant une "énième procédure-bâillon qui vise à museler les journalistes et nuit au pluralisme de l'information".

A noter que Jean-Michel Aulas n'a pas le monopole de la procédure judiciaire contre un média lyonnais durant cette campagne, puisque Lyon People est également poursuivi par Grégory Doucet et Bruno Bernard pour un article intitulé "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience".