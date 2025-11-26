Alliance Aulas-Sarselli pour les métropolitaines : "Une soumission politique désormais assumée" selon Tiffany Joncour (RN)

En cas de victoire totale, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon deviendrait présidente de la Métropole tandis que JMA maire de Lyon serait son vice-président.

Pour Tiffany Joncour, candidate RN aux élections métropolitaines, "c'est la confirmation d'alliances contre nature déjà visibles à l'Assemblée nationale et qui s'étendent maintenant à la Métropole de Lyon".

La députée lepéniste du Rhône voit également dans cet accord "une soumission politique désormais assumée" de Véronique Sarselli à Jean-Michel Aulas. Et dénonce "une mascarade électorale menée par des responsables davantage préoccupés par la sauvegarde de leurs positions personnelles que par la défense des habitants".

Tiffany Joncour conclut son communiqué en appelant "les patriotes sincères, les familles, les travailleurs, tous ceux qui n’en peuvent plus de ce système verrouillé" à la rejoindre pour le scrutin métropolitain de 2026.

Face à la dynamique Grand Coeur Lyonnais et aux écologistes sortants, la candidate RN pourra-t-elle vraiment tenir sa promesse de constituer "le premier groupe de la Métropole" ?