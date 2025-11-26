Alliance Aulas-Sarselli pour les métropolitaines : "Une soumission politique désormais assumée" selon Tiffany Joncour (RN)

En cas de victoire totale, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon deviendrait présidente de la Métropole tandis que JMA maire de Lyon serait son vice-président.
Pour Tiffany Joncour, candidate RN aux élections métropolitaines, "c'est la confirmation d'alliances contre nature déjà visibles à l'Assemblée nationale et qui s'étendent maintenant à la Métropole de Lyon".
La députée lepéniste du Rhône voit également dans cet accord "une soumission politique désormais assumée" de Véronique Sarselli à Jean-Michel Aulas. Et dénonce "une mascarade électorale menée par des responsables davantage préoccupés par la sauvegarde de leurs positions personnelles que par la défense des habitants".
Tiffany Joncour conclut son communiqué en appelant "les patriotes sincères, les familles, les travailleurs, tous ceux qui n’en peuvent plus de ce système verrouillé" à la rejoindre pour le scrutin métropolitain de 2026.
Face à la dynamique Grand Coeur Lyonnais et aux écologistes sortants, la candidate RN pourra-t-elle vraiment tenir sa promesse de constituer "le premier groupe de la Métropole" ?
C'est une arnaque qui dure depuis des décenniesSignaler Répondre
je le dis je le redis encore en fait il faudrait que les gens utilisent leurs "vraies" étiquettes politiques.
Grosse partie du PS - tout le centre (renaissance, MoDem, Horizon, UDI) - grosse partie des LR: c'est ce qu'on nomme dans d'autres pays le parti "Libéral" . Ils ont les même idées ils sont libéraux (voir néo-libéraux), européistes et mondialistes. Il faut arrêter de mentir aux gens en faisant croire qu'ils ne s'entendent pas !!
Puis les LR si on remonte au RPR puis à l'UMP ils ont toujours mentis à leurs électeurs donc ici cela change quoi? ce qui m'énerve le plus je crois c'est qu'on les entend parfois en boucle dire qu'ils sont "Gaullistes" alors que NON ils ne sont pas "Gaullistes" au pire ils sont Giscardiens. On voit parfaitement aujourd'hui que des anciens RPR sont en faits de "centre-gauche" (Juppé, Bachelot etc etc).
Le reste?
déjà : EELV-PCF-LFI c'est 1 seul parti
droite? il faut en effet faire un césure claire: entre Européistes et Souverainistes.
Je vais "choquer" mais par exemple pour moi les anciens chevènementistes et Séguinistes naturellement seraient chez les RN aujourd'hui.
Les Zemouristes je crois se trompe car une partie de la déliquescence actuelle vient d'un "Libéralisme" incontrôlé, et Zemmour n'est pas hyper clair sur son Libéralisme économique.