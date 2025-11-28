Meyzieu passée au crible : un rapport pointe des dérives et des fragilités… et quelques motifs de satisfaction

Un rapport dense, qui dresse le portrait d’une commune en expansion rapide, aux finances globalement solides mais dont plusieurs pratiques nécessitent, selon les magistrats, d’importantes régularisations.

Meyzieu continue de croître à un rythme soutenu : 36 437 habitants en 2022, soit une progression de 263% depuis 1968 selon l’INSEE. La commune de l'Est lyonnais présente toutefois une configuration atypique : 80% des voies du nord de la ville sont privées, limitant les capacités d’aménagement et concentrant les projets au centre et au sud.

Cette structure particulière pèse aussi sur le logement social. La ville comptait 3096 logements sociaux en 2025, un chiffre en légère hausse, mais insuffisant au regard des obligations de la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux aux communes de la Métropole. La CRC rappelle que la commune reste exposée au risque de sanctions préfectorales, voire à un retrait de la compétence d’urbanisme, en cas de non-respect des objectifs triennaux de rattrapage.

Des finances globalement saines malgré un recours accru à la dette

La situation financière de Meyzieu se révèle, dans l’ensemble, solide. La commune présente une capacité d’autofinancement satisfaisante, suffisante pour financer une grande partie de ses investissements sans recourir massivement à l’endettement. Entre 2019 et 2024, l’encours de dette par habitant reste nettement inférieur à celui de communes comparables (404 euros contre 976 euros).

Cependant, certaines années ont nécessité des emprunts importants, notamment 10 millions d’euros en 2020 puis 8,5 millions en 2024, pour soutenir un niveau élevé d’investissements.

Les effectifs municipaux ont progressé de 10% entre 2020 et 2024, pour atteindre 519 équivalents temps plein. Une augmentation portée surtout par les contractuels, dont le nombre a bondi de 57%, alors que la proportion de titulaires est passée de 73% à 66% du total.

La CRC salue la rigueur de la tenue des dossiers du personnel, jugée "particulièrement exemplaire". Sur près de 60 dossiers examinés, une seule anomalie a été relevée : un agent contractuel de catégorie A ne disposant que d’un bac+2, en contradiction avec les exigences statutaires de son poste.

Plus problématique, la prime de fin d’année versée aux agents demeure irrégulière. Une délibération de 1976 en fixe les modalités, mais un arrêté municipal de 1986 les a modifiées de façon plus favorable. La CRC demande soit un retour au régime de 1976, soit une suppression pure et simple de cette prime dans sa forme actuelle.

Commande publique : des progrès… mais encore trop d’achats sans marché

Entre 2019 et 2023, les achats de la commune ont augmenté de 9%, principalement à cause des investissements. Meyzieu a cependant beaucoup progressé dans la mise en concurrence : la part des achats adossés à un marché public est passée de 62% à 82% sur la période.

Mais 14% des achats de 2023 ne comportent toujours pas de référence à un marché, un volume encore jugé trop élevé par les magistrats, qui appellent à poursuivre les efforts de recensement et de programmation des besoins.

Les subventions au cinéma Féliciné

Le rapport souligne aussi un cas particulier : la subvention annuelle de 41 000 euros versée au cinéma Féliciné.

Ces aides compensent totalement la redevance d’occupation du domaine public, rendant de facto les locaux mis à disposition gratuitement, une pratique jugée discutable par les juges financiers au regard du cadre légal des subventions aux établissements cinématographiques.

Un rapport qui, en filigrane, rappelle qu’une commune en fort développement comme Meyzieu doit désormais consolider son mode de gestion pour accompagner sa croissance démographique… sans s’exposer à de futurs risques juridiques ou financiers.