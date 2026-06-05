Faits Divers

Quincieux : un automobiliste entre la vie et la mort après une violente sortie de route

Quincieux : un automobiliste entre la vie et la mort après une violente sortie de route

Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi 4 juin à Quincieux, au nord de Lyon. Une voiture a violemment percuté un arbre sur la D87. Le conducteur, grièvement blessé, a été évacué dans un état désespéré.

Un important dispositif de secours a été mobilisé ce jeudi à Quincieux, au nord-ouest de Lyon, après un dramatique accident de la route.

Selon les premiers éléments, une voiture circulant sur la D87, à hauteur du lieu-dit Chamalan, a quitté la chaussée vers 16h30, à proximité du pont Charles-de-Gaulle.

Dans des circonstances qui restent à éclaircir, le véhicule a violemment terminé sa course contre un arbre.

Le conducteur a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. Très grièvement blessé, il a dû être désincarcéré avant d’être pris en charge dans un état jugé désespéré.

Au moment des opérations de secours, la D87 menant vers Trévoux restait fermée à la circulation.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette sortie de route.

1 commentaire
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Aurélien Taschié le 05/06/2026 à 08:52

La voiture tue partout !

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