Politique

Un déplacement officiel dans le but de soutenir les différentes actions du département en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

Sophie Cluzel ira par exemple rendre visite à un restaurant inter administratif de Lyon, pour rencontrer les employés en situation de handicap et échanger avec eux et les anciens employés de Messidor. Elle ira également visiter un établissement de services d'aide pour le travail pour y tenir un grand débat sur la démocratie et les services publics.