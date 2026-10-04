Tirs de mortiers à La Duchère et au Carré de Soie : trois suspects en garde à vue

Trois personnes ont été interpellées pour violences samedi à Vaulx-en-Velin, après des incidents au Carré de Soie. Elles ont été placées en garde à vue.
Dans le même après-midi, un autre épisode de violences a éclaté à La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon.
Selon une source sécuritaire, une quarantaine de personnes ont participé aux incidents sur chacun des deux sites.
Les policiers intervenus pour disperser les groupes ont été visés par des tirs de mortiers d’artifice. Au Carré de Soie, des engins pyrotechniques ont également été lancés contre le centre commercial.
À La Duchère, les incidents ont perturbé la circulation des bus une bonne partie de l'après-midi.
On ignore encore si ces rassemblements étaient liés ou non au mouvement lycéen.
Quel importance le jour par rapport à mon commentaire ?Signaler Répondre
Vite, Grégory Doucet pourrait aller à leur rencontre et les interroger sur les raisons de leur mal être !Signaler Répondre
Il n y a pas école le samediSignaler Répondre
Rien où pas grand chose; un coup de pied au cul, mais qui va le donner? pas un juge, pas un policier, il risquerait un blame, alors faire comme mon grand père en 40Signaler Répondre
C'est exactement ce que j'allais dire ! Chaque tir de mortier contre des policiers fait monter le RN de Marine Le Pen. Et la gauche regarde le spectacle dans le silence...Signaler Répondre
Ces pseudos rassemblements sont évidemment liés au mouvement racailles, rien de plus, eux ne vont plus à l'école...Signaler Répondre