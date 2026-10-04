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Tirs de mortiers à La Duchère et au Carré de Soie : trois suspects en garde à vue

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Tirs de mortiers à La Duchère et au Carré de Soie : trois suspects en garde à vue
Photo d'illustration - LyonMag

Des policiers ont essuyé des tirs de mortiers d’artifice samedi après-midi à La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, et au Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin. Trois suspects ont été interpellés à Vaulx-en-Velin et placés en garde à vue.

Trois personnes ont été interpellées pour violences samedi à Vaulx-en-Velin, après des incidents au Carré de Soie. Elles ont été placées en garde à vue.

Dans le même après-midi, un autre épisode de violences a éclaté à La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Selon une source sécuritaire, une quarantaine de personnes ont participé aux incidents sur chacun des deux sites.

Les policiers intervenus pour disperser les groupes ont été visés par des tirs de mortiers d’artifice. Au Carré de Soie, des engins pyrotechniques ont également été lancés contre le centre commercial.

À La Duchère, les incidents ont perturbé la circulation des bus une bonne partie de l'après-midi.

On ignore encore si ces rassemblements étaient liés ou non au mouvement lycéen.

5 commentaires
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Ex Précisions le 04/10/2026 à 09:22
Calendrier a écrit le 04/10/2026 à 09h13

Il n y a pas école le samedi

Quel importance le jour par rapport à mon commentaire ?

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Et Doucet le 04/10/2026 à 09:17

Vite, Grégory Doucet pourrait aller à leur rencontre et les interroger sur les raisons de leur mal être !

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Calendrier le 04/10/2026 à 09:13
Ex Précisions a écrit le 04/10/2026 à 08h42

Ces pseudos rassemblements sont évidemment liés au mouvement racailles, rien de plus, eux ne vont plus à l'école...

Il n y a pas école le samedi

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Que risquent les interpelés ? le 04/10/2026 à 09:02

Rien où pas grand chose; un coup de pied au cul, mais qui va le donner? pas un juge, pas un policier, il risquerait un blame, alors faire comme mon grand père en 40

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Mouvement racaille le 04/10/2026 à 09:00
Ex Précisions a écrit le 04/10/2026 à 08h42

Ces pseudos rassemblements sont évidemment liés au mouvement racailles, rien de plus, eux ne vont plus à l'école...

C'est exactement ce que j'allais dire ! Chaque tir de mortier contre des policiers fait monter le RN de Marine Le Pen. Et la gauche regarde le spectacle dans le silence...

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Ex Précisions le 04/10/2026 à 08:42

Ces pseudos rassemblements sont évidemment liés au mouvement racailles, rien de plus, eux ne vont plus à l'école...

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