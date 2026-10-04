Tirs de mortiers à La Duchère et au Carré de Soie : trois suspects en garde à vue

Trois personnes ont été interpellées pour violences samedi à Vaulx-en-Velin, après des incidents au Carré de Soie. Elles ont été placées en garde à vue.

Dans le même après-midi, un autre épisode de violences a éclaté à La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Selon une source sécuritaire, une quarantaine de personnes ont participé aux incidents sur chacun des deux sites.

Les policiers intervenus pour disperser les groupes ont été visés par des tirs de mortiers d’artifice. Au Carré de Soie, des engins pyrotechniques ont également été lancés contre le centre commercial.

À La Duchère, les incidents ont perturbé la circulation des bus une bonne partie de l'après-midi.

On ignore encore si ces rassemblements étaient liés ou non au mouvement lycéen.