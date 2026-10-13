Depuis dimanche, un jeune migrant prénommé Mamadi est introuvable. Le collectif Soutiens Migrants/Croix-Rousse, qui l'accompagnait jusqu'alors, a décidé ce mardi 13 octobre de passer à la vitesse supérieure en lançant un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Le collectif le décrit comme un jeune homme "très fragile" qui, selon eux, ne parle plus.

Dernière apparition à Vénissieux

La dernière trace connue de Mamadi remonte à dimanche. Il aurait été aperçu dans un quartier de Vénissieux. Depuis, plus rien. Selon le collectif Soutiens Migrants/Croix-Rousse, il pourrait se trouver n'importe où à l'heure actuelle.

Ce qui inquiète avant tout ses accompagnants, c'est son état de santé. Le collectif insiste : Mamadi a surtout besoin de soins. La situation de vulnérabilité du jeune homme rend chaque heure supplémentaire sans nouvelles un peu plus préoccupante.

Un appel à témoin lancé sur les réseaux

Face à l'absence de signalement, le collectif a choisi de mobiliser le plus grand nombre via une publication diffusée sur les réseaux sociaux. Il demande à toute personne qui croiserait Mamadi de contacter le 07 73 99 32 98 et, si possible, de "rester près de lui si vous le pouvez pour pouvoir nous tenir informés de ses déplacements, le temps que nous le retrouvions".

Le collectif Soutiens Migrants/Croix-Rousse est une association qui accompagne des personnes migrantes dans leur quotidien, notamment dans les quartiers de la Croix-Rousse et ses alentours. Il est à ce jour la seule structure ayant publiquement relayé la disparition.

Une disparition sans signalement officiel connu

À ce stade, aucune information n'est disponible sur un éventuel signalement auprès des services de police ou d'une quelconque procédure administrative engagée. Le collectif n'a pas précisé si une plainte pour disparition inquiétante avait été déposée. Ce vide laisse entière la question de la prise en charge institutionnelle d'un jeune en situation de grande vulnérabilité.