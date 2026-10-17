Lyon : un historien propose d’associer le nom de Samuel Paty au pont de l’Université

Une petite plaque près du buste d’Édouard Herriot : l’hommage lyonnais à Samuel Paty reste trop discret aux yeux de Stéphane Nivet.
L’auteur et historien propose d’ajouter le nom du professeur à celui du pont de l’Université, qui franchit le Rhône.
Cette demande, adressée au maire écologiste Grégory Doucet dans une publication LinkedIn vendredi 16 octobre, coïncide avec le sixième anniversaire de l’assassinat de l’enseignant d’histoire-géographie, décapité par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020. Comme cette année, cette date tombait un vendredi, à la veille des vacances scolaires.
Le choix du pont renvoie au parcours de Samuel Paty. Après une classe préparatoire au lycée Édouard-Herriot, il avait étudié à l’université Jean-Moulin Lyon 3, puis à l’IUFM de Lyon 2 entre 1995 et 1997, rappelle Stéphane Nivet.
L’historien, qui a consacré des ouvrages à Jean Moulin et à Marc Bloch, invoque aussi un précédent : en 1945, le maire Justin Godart avait proposé de donner à une extrémité de la rue de l’Université le nom de Marc Bloch, historien et résistant. Associer Samuel Paty à l’autre extrémité prolongerait, selon lui, cet hommage à deux hommes assassinés pour avoir accompli leurs devoirs envers l’humanité.
Des profs qui sifflent des minutes de silence ... en effet on a déjà vu et en effet les même profils que ceux qui ont abandonné ses professeurs assassinés.Signaler Répondre
Des profs dont le niveau général devient de plus en plus minables aussi et dont la seule demande est d'être augmentés (et donc manipulent des lycéens passablement analphabètes).
pour 1 enseignant formidable combien de minables autour ... il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt
Il doit être démis de ses fonctions et sur le champs !Signaler Répondre
Je charge p'tit Louis de s'en occuper !
Ne pas cacher qui dans l'enseignement est coupable d'avoir laisser faire ... les collègues qui ont accusé et ciblé ce professeur car les pires ennemis viennent parfois des rangs même des enseignants.Signaler Répondre
Et des enseignants de ce genre on en voit justement en ce moment avec les émeutes urbaines. Mais doit on parler d'enseignants ou juste de militants d'extrême gauche cachés derrière le masque de l'enseignement?
Vous avez aussi de jeunes qui font des chants à la gloire de terroristes qui ont tués des enfants... donc bientôt ils feront des chants à la gloire des assassins de ses 2 enseignants Mr Paty et Mr Bernard car cela va dans la continuité ... peut être même que les paroles seront composées par un prof de français d'extrême gauche.
CQFD
Excellente initiative.Signaler Répondre
L'accès à la connaissance est le seul pont qui peut relier les humains de tous bords.
Aucune violence, justifiée par l'inculture crasse et la croyance rétrograde, ne peut séparer des gens différents qui veulent converger pour leur avenir.
En hommage à un Homme bien. En réponse à l'infamie barbare.
Pont de l'Université - Samuel Paty
En espérant que le maire de Lyon ne trouve pas des raisons "électoralistes" de s'y opposer...Signaler Répondre
... Je crains que les islamogauchistes à la tête de la mairie de Lyon y soient favorables...Signaler Répondre
Plutôt avec celui de la Guillotiere ça serait beaucoup plus fort symboliquement 😅Signaler Répondre
Oui, mille fois oui, pour ne jamais oublier et chérir toujours l éducation, fondement de toute civilisation....Signaler Répondre
Pensée pour sa famille et ses amis
Très bonne idée de rendre hommage à ce professeur, en revanche à la place du pont je pense que l'IUFM sera un meilleur choix. Ainsi les professeurs en devenir pourront se souvenir du courageux Samuel Paty, injustement privé de sa vie.Signaler Répondre