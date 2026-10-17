Lyon : un historien propose d’associer le nom de Samuel Paty au pont de l’Université

Une petite plaque près du buste d’Édouard Herriot : l’hommage lyonnais à Samuel Paty reste trop discret aux yeux de Stéphane Nivet.

L’auteur et historien propose d’ajouter le nom du professeur à celui du pont de l’Université, qui franchit le Rhône.

Cette demande, adressée au maire écologiste Grégory Doucet dans une publication LinkedIn vendredi 16 octobre, coïncide avec le sixième anniversaire de l’assassinat de l’enseignant d’histoire-géographie, décapité par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020. Comme cette année, cette date tombait un vendredi, à la veille des vacances scolaires.

Le choix du pont renvoie au parcours de Samuel Paty. Après une classe préparatoire au lycée Édouard-Herriot, il avait étudié à l’université Jean-Moulin Lyon 3, puis à l’IUFM de Lyon 2 entre 1995 et 1997, rappelle Stéphane Nivet.

L’historien, qui a consacré des ouvrages à Jean Moulin et à Marc Bloch, invoque aussi un précédent : en 1945, le maire Justin Godart avait proposé de donner à une extrémité de la rue de l’Université le nom de Marc Bloch, historien et résistant. Associer Samuel Paty à l’autre extrémité prolongerait, selon lui, cet hommage à deux hommes assassinés pour avoir accompli leurs devoirs envers l’humanité.