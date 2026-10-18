Grégory Doucet, pitoyable !

Pour les commerçants, les riverains et les usagers du centre-ville, le sentiment d'exaspération a laissé place à une colère sourde face à la répétition de scènes de guérilla urbaine devenues presque prévisibles.

Mais au-delà du choc matériel et du traumatisme moral subis par les Lyonnais, c'est la réaction des autorités municipales qui suscite la plus vive consternation. Fidèle à une rhétorique désormais bien rodée, le maire Grégory Doucet préfère se défausser de toute responsabilité. Face aux caméras de télévision et devant les micros tendus, l'élu écologiste s'indigne avec emphase, déplore "une tragédie" et multiplie les déclarations larmoyantes. Pourtant, derrière la posture de façade, le discours glisse très rapidement vers l'esquive : l'édile se plaint, s'exonère de toute défaillance locale et s'empresse de projeter l'entière culpabilité de la situation sur le niveau national et sur l'État central.

Cette stratégie de rejet systématique des fautes a trouvé sa concrétisation politique dans un coup d'éclat médiatique : demander, conjointement avec les maires de Paris et de Marseille, un rendez-vous en urgence auprès du Premier ministre pour réclamer des moyens supplémentaires et exiger des comptes à Matignon. Ce paravent institutionnel visant à faire front commun entre grandes métropoles cherche avant tout à masquer un bilan local failli et à fuir le débat sur les choix politiques fondamentaux opérés par la municipalité lyonnaise depuis son installation.

Quelle ironie mâtinée de cynisme ! Cette complaisance et cet aveuglement récurrents ne doivent rien au hasard ni à une simple naïveté de gestionnaire : ils découlent directement du pacte d'alliance scellé entre les écologistes et La France Insoumise (LFI), formation politique qui s'est retrouvée à l'initiative de bon nombre de ces rassemblements et mobilisations à haut risque. En nouant cet accord électoral et idéologique, l'exécutif lyonnais s'est lié les mains avec une gauche radicale qui théorise la contestation violente et infantilise le délit.

Sur le terrain, la réalité sociologique et politique de ces événements met en lumière une contradiction dérangeante pour l'hôtel de ville. L'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité, des émeutiers, des pilleurs et des éléments moteurs de ces exactions partagent le même socle idéologique que la majorité municipale. Il s'agit, pour une large part, de militants, de sympathisants et d'électeurs issus des mêmes réseaux ou de la même mouvance politique qui a porté Grégory Doucet au pouvoir.

Cette proximité sociologique crée un impensé politique au sommet de la mairie. Comment condamner fermement, sanctionner sans faiblesse et réprimer méthodiquement des individus qui composent, en tout ou partie, son propre bassin électoral et sa réserve militante ? C'est ce conflit d'intérêts idéologique qui paralyse l'action municipale et explique la bienveillance coupable manifestée depuis des années envers les franges les plus virulentes du militantisme local.

Depuis le début de son mandat, l'exécutif lyonnais a multiplié les signaux de faiblesse institutionnelle :

Un refus obstiné et dogmatique d'armer convenablement la police municipale, laissant les agents sous-équipés face à des émeutiers aguerris ;

Un freinage constant du déploiement de la vidéo-verbalisation et de la vidéoprotection, au nom de préventions idéologiques sur les libertés individuelles ;

Une tolérance répétée vis-à-vis des occupations illégales et des rassemblements non déclarés lorsqu'ils émanent de collectifs "amis" ;

Un discours récurrent qui relativise les infractions sous prétexte de "colère sociale" ou de "revendications politiques".

En désarmant ainsi politiquement et techniquement l’autorité au niveau local, la municipalité a envoyé un signal dévastateur. Elle a laissé s'installer au cœur de la cité un sentiment d'impunité totale, où les casseroles idéologiques priment sur le maintien de l'ordre public le plus élémentaire. Les casseurs savent pertinemment qu'ils évoluent dans un environnement politique municipal qui cherchera toujours des excuses sociologiques à leurs actes plutôt que d'assumer une fermeté pénale et policière.

Les événements tragiques de ce week-end ne constituent donc en rien une fatalité nationale imprévisible ou un phénomène importé, mais bien le résultat direct d’une gouvernance municipale qui a sciemment préféré la doctrine militante et les alliances électorales au pragmatisme sécuritaire le plus basique. La sécurité des biens et des personnes n'est ni de droite ni de gauche : elle est le premier des droits républicains et le socle du contrat social.

Aujourd'hui, les Lyonnais ne se contenteront plus de larmes de crocodile versées devant les caméras, ni de tirades renvoyant systématiquement la balle vers l'État ou le gouvernement. La gestion d'une grande métropole exige de l'action, du courage et un sens des responsabilités qui dépasse les sympathies partisanes. Il ne suffit plus de pointer du doigt Matignon : l'heure est venue pour Grégory Doucet d'assumer enfin les conséquences de ses choix politiques et de sa gouvernance.