Violences du 17 octobre à Lyon : un rassemblement annoncé place Bellecour après les pillages

Il y avait du monde ce dimanche matin dans les rues de Lyon et devant l'Office de tourisme pour constater les dégâts suite aux débordements de la manifestation du 17 octobre.
Sidérés, en colère, certains Lyonnais appellent à se rassembler ce lundi soir pour soutenir les commerçants et les forces de l'ordre.
De nombreuses boutiques de la Presqu'île ont été pillées et saccagées, parfois intégralement. Quant aux policiers et gendarmes, ils ont subi des jets de projectiles constants et étaient parfois dans l'incapacité d'agir, dû à leur faible nombre face aux 20 000 participants du mouvement, qui plus est éclaté en divers endroits en centre-ville.
Les pillages se sont poursuivis toute la nuit dans le centre-ville de Lyon, y compris dans des boutiques qui n’avaient pas encore été saccagées https://t.co/FvM4tJ8OQ0— Lyon Mag (@lyonmag) October 18, 2026
Le rassemblement se fera ce lundi à 20h sur la place Bellecour.
Le choix de ce lieu est symbolique, au pied de l'office du tourisme qui figure parmi les bâtiments les plus lourdement touchés par les violences de samedi.
C'est bien de se rassembler pour soutenir les commerçants et la police , mais cela ne suffira pas , loin s'en faut ! Tant que nous n'aurons pas remplacé ces incapables , bien rémunérés , nourris , logés mais qui ne protègent plus la population , il est nécessaire d'organiser des milices pour seconder la police et assurer la protection des Lyonnais ; Le mieux serait certainement que les Généraux assurent la direction du pays pendant quelques temps jusqu'aux prochaines élections.Signaler Répondre
Sus aux gauchistes et aux racaillesSignaler Répondre
Non, la c'est le portrait de la jeune garde que vous décrivez.Signaler Répondre
Je n'ai aucune envie de me compromettre avec des personnes qui ont voté Chirac au second tour en 2002 et qui aujourd'hui pleurent.Signaler Répondre
Pourquoi pensez vous que vos méthodes de violence soient universelles......?Signaler Répondre
Vous nous laissez tranquilles, on n ira pas vous chercher en commando masque, gants coques pour vous masssacrer a 5 contre un....
Nous avons subi votre violence, maintenant on dit ça suffit et ça vous fait peur ?
Restez chez vous, comme nous l avons fait lors de vos attaques et puis......les forces de l'ordre seront la pour vous protéger si vraiment vous avez trop peur...alors rassure ?😁
Si je l'écris c'est que j'en connais plus d'un !Signaler Répondre
C'est qui "On" ?Signaler Répondre
Tu fais suremenent parti des identitaires !
Les commerçants sont les grands perdants de ce carnage ! Doucet devrait démissionner lui qui avait conclu un accord technique avec le LFI entre les 2 tours des municipales …Signaler Répondre
Rassemblement pour combattre les pillards ou pour pleurnicher ?Signaler Répondre
faites vous commerçant , bossez 60 h /semaine et vous pourrez passer Noel dans les iles ; allez hop action !!Signaler Répondre
Vous êtes bien optimiste si vous pensez qu'on fêtera Noël cette année. Les conditions de sécurité indispensables ne seront jamais réunies. Pensez plutôt couvre-feu et check points à travers Lyon.Signaler Répondre
Je n'assisterai jamais à un tel rassemblement vaguement poujadiste qui pourrait être l'occasion pour former des 'groupuscules ' prêts à sauter sur n'importe quel individu qui ne leur revient pas.Signaler Répondre
Leurs assureurs vont avoir du boulot... Et ils ne seront jamais intégralement remboursés à hauteur du préjudice.Signaler Répondre
Pour certains leurs vacances de Noël dans les iles comme chaque années sont compromises, quoique ;-)
Oui au rassemblement, mais gare aux casseurs qui vont sûrement profiter de ce rassemblement. On les attendra...Signaler Répondre
Soutenir les commerçants. Comme ils ont soutenu tous les commerces fermés cette année bien avant ces émeutes. La mairie pratique la négligence bénigne... ne rien faire du tout pour faciliter la fermeture de tous les commerces ET libérer de l'espace pour leur forêt urbaine destinée à remplacer toutes les habitations (les commerces appartiendront déjà au passé). Doucet est un doctrinaire dogmatique... la doctrine choc dans toute sa splendeur.Signaler Répondre
Il faut resouder les Lyonnais avec leur ville, leurs commerçants, ceux travaillent tous les jours pour notre villeSignaler Répondre
Les gens de bonne volonté et de bonne moralité seront présents
VIVE LYON