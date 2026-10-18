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Violences du 17 octobre à Lyon : un rassemblement annoncé place Bellecour après les pillages

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Violences du 17 octobre à Lyon : un rassemblement annoncé place Bellecour après les pillages

Les scènes de violences et de pillages ont marqué les Lyonnais. Ce lundi soir, un rassemblement de soutien aux commerçants et aux forces de l'ordre sera organisé place Bellecour.

Il y avait du monde ce dimanche matin dans les rues de Lyon et devant l'Office de tourisme pour constater les dégâts suite aux débordements de la manifestation du 17 octobre.

Sidérés, en colère, certains Lyonnais appellent à se rassembler ce lundi soir pour soutenir les commerçants et les forces de l'ordre.

De nombreuses boutiques de la Presqu'île ont été pillées et saccagées, parfois intégralement. Quant aux policiers et gendarmes, ils ont subi des jets de projectiles constants et étaient parfois dans l'incapacité d'agir, dû à leur faible nombre face aux 20 000 participants du mouvement, qui plus est éclaté en divers endroits en centre-ville.

Le rassemblement se fera ce lundi à 20h sur la place Bellecour.

Le choix de ce lieu est symbolique, au pied de l'office du tourisme qui figure parmi les bâtiments les plus lourdement touchés par les violences de samedi.

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17 octobre

Lyon

commerçants

Forces de l'ordre

15 commentaires
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papyrebel le 18/10/2026 à 19:02

C'est bien de se rassembler pour soutenir les commerçants et la police , mais cela ne suffira pas , loin s'en faut ! Tant que nous n'aurons pas remplacé ces incapables , bien rémunérés , nourris , logés mais qui ne protègent plus la population , il est nécessaire d'organiser des milices pour seconder la police et assurer la protection des Lyonnais ; Le mieux serait certainement que les Généraux assurent la direction du pays pendant quelques temps jusqu'aux prochaines élections.

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J6 le 18/10/2026 à 18:46
Corrrection a écrit le 18/10/2026 à 16h44

Je n'assisterai jamais à un tel rassemblement vaguement poujadiste qui pourrait être l'occasion pour former des 'groupuscules ' prêts à sauter sur n'importe quel individu qui ne leur revient pas.

Sus aux gauchistes et aux racailles

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Anti gauchosphere le 18/10/2026 à 18:33
Corrrection a écrit le 18/10/2026 à 16h44

Je n'assisterai jamais à un tel rassemblement vaguement poujadiste qui pourrait être l'occasion pour former des 'groupuscules ' prêts à sauter sur n'importe quel individu qui ne leur revient pas.

Non, la c'est le portrait de la jeune garde que vous décrivez.

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Jérémy le 18/10/2026 à 17:52

Je n'ai aucune envie de me compromettre avec des personnes qui ont voté Chirac au second tour en 2002 et qui aujourd'hui pleurent.

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N ayez pas peur.... le 18/10/2026 à 17:31
Corrrection a écrit le 18/10/2026 à 16h44

Je n'assisterai jamais à un tel rassemblement vaguement poujadiste qui pourrait être l'occasion pour former des 'groupuscules ' prêts à sauter sur n'importe quel individu qui ne leur revient pas.

Pourquoi pensez vous que vos méthodes de violence soient universelles......?
Vous nous laissez tranquilles, on n ira pas vous chercher en commando masque, gants coques pour vous masssacrer a 5 contre un....
Nous avons subi votre violence, maintenant on dit ça suffit et ça vous fait peur ?
Restez chez vous, comme nous l avons fait lors de vos attaques et puis......les forces de l'ordre seront la pour vous protéger si vraiment vous avez trop peur...alors rassure ?😁

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Ex Précisions le 18/10/2026 à 17:23
et bien a écrit le 18/10/2026 à 16h48

faites vous commerçant , bossez 60 h /semaine et vous pourrez passer Noel dans les iles ; allez hop action !!

Si je l'écris c'est que j'en connais plus d'un !

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C'estqui le 18/10/2026 à 17:18
Schuss69 a écrit le 18/10/2026 à 16h21

Oui au rassemblement, mais gare aux casseurs qui vont sûrement profiter de ce rassemblement. On les attendra...

C'est qui "On" ?
Tu fais suremenent parti des identitaires !

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Grands perdants Doucet demission le 18/10/2026 à 17:00

Les commerçants sont les grands perdants de ce carnage ! Doucet devrait démissionner lui qui avait conclu un accord technique avec le LFI entre les 2 tours des municipales …

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Juan le 18/10/2026 à 16:48
Ex Précisions a écrit le 18/10/2026 à 16h30

Leurs assureurs vont avoir du boulot... Et ils ne seront jamais intégralement remboursés à hauteur du préjudice.
Pour certains leurs vacances de Noël dans les iles comme chaque années sont compromises, quoique ;-)

Rassemblement pour combattre les pillards ou pour pleurnicher ?

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et bien le 18/10/2026 à 16:48
Ex Précisions a écrit le 18/10/2026 à 16h30

Leurs assureurs vont avoir du boulot... Et ils ne seront jamais intégralement remboursés à hauteur du préjudice.
Pour certains leurs vacances de Noël dans les iles comme chaque années sont compromises, quoique ;-)

faites vous commerçant , bossez 60 h /semaine et vous pourrez passer Noel dans les iles ; allez hop action !!

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Boule de cristal, roule! le 18/10/2026 à 16:46
Ex Précisions a écrit le 18/10/2026 à 16h30

Leurs assureurs vont avoir du boulot... Et ils ne seront jamais intégralement remboursés à hauteur du préjudice.
Pour certains leurs vacances de Noël dans les iles comme chaque années sont compromises, quoique ;-)

Vous êtes bien optimiste si vous pensez qu'on fêtera Noël cette année. Les conditions de sécurité indispensables ne seront jamais réunies. Pensez plutôt couvre-feu et check points à travers Lyon.

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Corrrection le 18/10/2026 à 16:44
Schuss69 a écrit le 18/10/2026 à 16h21

Oui au rassemblement, mais gare aux casseurs qui vont sûrement profiter de ce rassemblement. On les attendra...

Je n'assisterai jamais à un tel rassemblement vaguement poujadiste qui pourrait être l'occasion pour former des 'groupuscules ' prêts à sauter sur n'importe quel individu qui ne leur revient pas.

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Ex Précisions le 18/10/2026 à 16:30

Leurs assureurs vont avoir du boulot... Et ils ne seront jamais intégralement remboursés à hauteur du préjudice.
Pour certains leurs vacances de Noël dans les iles comme chaque années sont compromises, quoique ;-)

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Schuss69 le 18/10/2026 à 16:21

Oui au rassemblement, mais gare aux casseurs qui vont sûrement profiter de ce rassemblement. On les attendra...

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Larmes du crocodile le 18/10/2026 à 16:16

Soutenir les commerçants. Comme ils ont soutenu tous les commerces fermés cette année bien avant ces émeutes. La mairie pratique la négligence bénigne... ne rien faire du tout pour faciliter la fermeture de tous les commerces ET libérer de l'espace pour leur forêt urbaine destinée à remplacer toutes les habitations (les commerces appartiendront déjà au passé). Doucet est un doctrinaire dogmatique... la doctrine choc dans toute sa splendeur.

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Très bonne initiative le 18/10/2026 à 16:09

Il faut resouder les Lyonnais avec leur ville, leurs commerçants, ceux travaillent tous les jours pour notre ville
Les gens de bonne volonté et de bonne moralité seront présents
VIVE LYON

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