Violences du 17 octobre à Lyon : un rassemblement annoncé place Bellecour après les pillages

Il y avait du monde ce dimanche matin dans les rues de Lyon et devant l'Office de tourisme pour constater les dégâts suite aux débordements de la manifestation du 17 octobre.

Sidérés, en colère, certains Lyonnais appellent à se rassembler ce lundi soir pour soutenir les commerçants et les forces de l'ordre.

De nombreuses boutiques de la Presqu'île ont été pillées et saccagées, parfois intégralement. Quant aux policiers et gendarmes, ils ont subi des jets de projectiles constants et étaient parfois dans l'incapacité d'agir, dû à leur faible nombre face aux 20 000 participants du mouvement, qui plus est éclaté en divers endroits en centre-ville.

Les pillages se sont poursuivis toute la nuit dans le centre-ville de Lyon, y compris dans des boutiques qui n’avaient pas encore été saccagées https://t.co/FvM4tJ8OQ0 — Lyon Mag (@lyonmag) October 18, 2026

Le rassemblement se fera ce lundi à 20h sur la place Bellecour.

Le choix de ce lieu est symbolique, au pied de l'office du tourisme qui figure parmi les bâtiments les plus lourdement touchés par les violences de samedi.